IZNAJMLJIVAČI NA RUBU ŽIVACA JER NE MOGU NAĆI RADNIKE: ‘To je kalvarija, puno posla za malo novca’

Vlasnici obiteljskih apartmana i stanova na obali u posljednje vrijeme muku muče s pronalaskom radnika, posebno čistačica. Kako tvrde, nema ih dovoljno u brojnim agencijama i obrtima registriranim za čišćenje održavanje stambenih i poslovnih prostora.

Naime, njihove su radnice i radnici unaprijed rezervirani za cijelu sezonu pa je onima koji još nemaju takvog kadra izbor sada veoma sužen, a sezona bi mogla biti rekordna.

U agencijama za čišćenje koje zapošljavaju i po pedesetak muškaraca i žena na održavanju apartmana ili jedrilica koje se iznajmljuju, kažu da radne snage za te poslove jednostavno nema.

Problem koji muči tisuće iznajmljivača

‘To vam je odlična tema i pravi problem našeg turizma o kojemu nitko ne govori, a to muči tisuće iznajmljivača. Ja imam nekoliko apartmana i uzalud zovem agencije da nađem nekoliko žena za održavanje jer mi svi govore kako nemaju dovoljno ljudi. U jednoj agenciji sa 40 zaposlenih za čišćenje rekli su mi da im je do studenog sve osoblje rezervirano i nemaju mi koga poslati. To je nevjerojatno, trebam nekoliko žena za dva do četiri sata rada dnevno, između 10 i 14, kada gosti odlaze iz apartmana, ali nikoga ne mogu naći. Ja ne mogu zaposliti osobu koja bi dnevno radila tek koji sat, a iz unutrašnjosti ih ne mogu dovesti jer im treba osigurati smještaj. Mladi školovani ljudi bježe od takvog posla, a njime se sezonski može zaraditi pristojna plaća’, rekla je za Slobodnu Dalmaciju Martina Kalcina Nimac, iznajmljivačica iz Splita.



Vlasnica jedne agencije za čišćenje kazala je kako svoje poslove ona i kolege baziraju na klijentima s kojima rade cijelu godinu, dok iznajmljivači žele da se samo njima bude raspolaganju u vrijeme kada njima odgovara.

‘Mnogi počnu pa odustanu’

‘Kod mene je 20 djelatnika zaposleno na poslovima čišćenja cijelu godinu, a ja se ne usuđujem prihvatiti obavezu održavanja novih apartmana za iznajmljivanje jer teško nalazim ljude za rad. Puno ih je koji počnu pa odustanu, kažu da će doći pa ne dođu… Tražila sam od Zavoda za zapošljavanje ljude, pa od 50 kojih pošalju, jedan pristane raditi’, kazala je Marija Jelavić Šako, vlasnica agencije za čišćenje.

Za pet dana tjedno po osam sati rada plaća iznosi otprilike 3500 kuna, kazali su izvori iz agencija. Neki od radnika rade i izvan radnog vremena pa zarade i do pet tisuća kuna. Bruto satnica je oko 45 kuna, od čega čistačica dobije 12 do 25, ostalo su davanja.

‘To je puno posla za malo novca’

‘To je puno posla za malo novca, prava kalvarija za radnike. Problem je što iznajmljivači kada se počnu baviti tim poslom ne kalkuliraju s troškom čišćenja, pranja rublja, održavanja apartmana pa im onda ispada sve skupo. A raditi s najnižom satnicom ni radniku ni vlasniku nije isplativo’, kazao je vlasnik obrta za čišćenje Marijo Perić.

Prema iskustvima vlasnika agencija, ovakvih se poslova hvataju najčešće žene u mirovini, ali i zaposlene žene. Nije rijetkost da se i službenice iz banaka, pošta i slično javljaju vikendom kako bi čistile za dnevnicu.

Mlađi i nezaposleni ljudi najčešće izbjegavaju obavljati takve poslove, stoga agencije svakog jutro kombijima obilaze sela Dalmatinske zagore odakle vrbuju žene koje čiste apartmane, a zatim ih vraćaju kući.