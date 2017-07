IZMJENE ZAKONA O PRAVIMA PUTNIKA: Ako vam vlak kasni 60 minuta, imat ćete pravo na hranu, piće, ali i povrat novca

Hrvatska više nema pravo na odgodu uredbi koje nalaže EU, stoga su u Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu koji je danas ušao u javnu raspravu, uvrštene odredbe novog nacrta prema kojem će putnici imati pravo na odštetu ako vlak kasni više od 60 minuta, a prijevoznik će im morati ponuditi besplatnu hranu i piće.

Oni koji putuju željeznicom u Hrvatskoj od 4. prosinca 2019. imat će pravo na odštetu ako vlak za koji su kupili kartu kasni više od 60 minuta, a isto tako prijevoznik će im morati ponuditi besplatnu hranu i piće. Tako će se i u Hrvatskoj napokon početi primjenjivati uredba EU o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu čija je primjena kod nas bila odgađana dva puta, piše Večernji list.

Nema više odgoda

Hrvatska više nema pravo na odgodu primjenestoga se uredbe pa se njezine odredbe navode u nacrtu prijedloga Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu koji je danas ušao u javnu raspravu. U tom nacrtu navedene su i prekršajne kazne za željezničke prijevoznike i upravitelje kolodovora koji ne poštuju propisana prava putnika u željezničkom prometu, i to u iznosu od 30.000 do 100.000 kuna.

Ako vlak kasni više od 60 minuta, putnik će imati pravo zatražiti povrat punog iznosa cijene prijevoza po uvjetima po kojima je cijena plaćena, i to za dijelove putovanja koji nisu ostvareni, ali i za dijelove koji su već ostvareni ako je u skladu s prvotnim putnikovim planovima to putovanje zbog kašnjenja postalo besmisleno. Ako ne želi povrat novca, putnik će moći birati nastavak putovanja promijenjenom trasom. Usto, putnik pri kašnjenju vlaka od 60 do 119 minuta ima pravo i na odštetu u iznosu od 25 posto cijene karte te 50 posto u slučaju kašnjenja duljeg od 120 minuta.



Besplatan obrok, piće i smještaj

Pri kašnjenju vlaka duljeg od 60 minuta željeznički prijevoznik ili upravitelj kolodvora treba putnicima besplatno ponuditi obrok i osvježavajuće piće ako su dostupni u vlaku ili na kolodvoru ili ako ih ima smisla dostaviti. Moraju također putnicima ponuditi smještaj u hotelu ili neki drugi smještaj i prijevoz između kolodvora i smještaja u slučajevima kad je nužno zadržavanje jednu noć ili više noći te ako je to praktički moguće izvesti, piše Večernji list.