IZMJENE ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Što se sve mijenja zakonom koji je prozvan ‘Lex šerif’?

Vlada je u saborsku proceduru danas sa sjednice uputila izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima, kako ističe ministar uprave Lovro Kuščević, želi pridonijeti većoj političkoj stabilnosti, boljoj kohabitaciji i suradnji između predstavničkog i izvršnog tijela i boljem neposrednom odlučivanju građana u svim odlukama bitnima za njihove sredine.

Ministar navodi da je ojačan neposredan utjecaj i odlučivanje građana jer su smanjeni rokovi u kojima se ne može raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika i to s 12 na 6 mjeseci.

Slobodan dan kod poslodavaca kada imaju obaveze u vijeću

Izmjenama je, dodaje, osigurano i da vijećnici koji su članovi predstavničkih tijela mogu dobiti slobodan dana kod svojih poslodavaca kad imaju obveze u vijeću, a uveden je red, ističe, i u isplate naknada za rad u vijećima odnosno skupštinama. One će se ubuduće isplaćivati samo po nazočnosti na sjednici. Također, omogućeno je da više jedinica može formirati zajedničke upravne odjele poput računovodstva.

Izmjenama se načelnike, gradonačelnike i župane obvezuje da predlože proračune, a na bolji način definirani su odnosi raspuštanja predstavničkog i izvršnog tijela kod neizglasavanja odnosno nepredavanja proračuna, dodaje Kuščević.



U dijelu koji se odnosi na raspuštanje predstavničkog tijela, ovim se Zakonom, naime, utvrđuje da će se ono raspustiti ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do proteka roka privremenog financiranja.

Redefiniranje instituta istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela

U važećem Zakonu za nedonošenje proračuna i odluke o privremenom financiranju primjenjivao se institut istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, župana.

Sada se taj institut redefinira te se odnos između predstavničkog i izvršnog tijela u slučaju kada se ne donese proračun niti odluka o privremenom financiranju razdvaja u dva koraka.

Prvi je korak raspuštanje predstavničkog tijela iz prethodno navedenog razloga, a drugi istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, župana ako nakon raspuštanja i provođenja prijevremenih izbora, novoizabrano predstavničko tijelo (opet) ne donese proračun u roku od 90 dana od konstituiranja.

Nema promjene u izbornoj godini

Izmjenama se određuje i da se obnašanje dužnosti čelnika tijela neće više moći mijenjati u izbornoj godini kako bi se spriječilo da postoji veliki broj dužnosnika koji primaju naknadu šest mjeseci nakon prestanka mandata što je onda opterećivalo proračune jedinica lokalne samouprave.

Premijer Andrej Plenković kazao je, najavljujući tu točku dnevnoga reda, kako je riječ o izmjenama o kojima je bilo puno rasprava u posljednje vrijeme, a smatra da je riječ o pozitivnim promjenama koje će dovesti do svrhovitijeg odnosa između neposredno izabranih čelnika lokalne samouprave i predstavničkih tijela te da neće dolaziti do zlouporabe instituta prihvaćanja odnosno neprihvaćanja proračuna.

Izmjene zakona su, naime, izazvala burne reakcije dijela javnosti i političkih stranaka koji upozoravaju da njima načelnici, gradonačelnici i župani praktično postaju nesmjenjivima, pa je zakon već nazvan ‘lex šerif’.

Vlada je osnovala i Vijeće za djecu kojem će, među inim, biti zadaća da trajno prati ostvarivanje ciljeva Nacionalne strategije za prava djece za razdoblje od 2014. do 2020. godine, da koordinira i usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju planiranih mjera i aktivnosti, prati primjenu Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu djece, raspravlja o nacrtima zakona i drugih propisa u svezi s ostvarivanjem prava djeteta i predlaže Vladi mjere za unapređivanje rada u tijelima koja u svojoj nadležnosti imaju poslove u svezi zaštite djece.

Kuščević: Skraćeno vrijeme za referendum o opozivu lokalnih čelnika

Ministar uprave Lovro Kuščević izjavio je da je u prijedlogu izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi skraćeno vrijeme u kojemu se ne može održati referendum za opoziv lokalnih čelnika, u odnosu na prvobitni prijedlog od 12 mjeseci prije održavanja lokalnih izbora.

Kuščević je rekao kako je na temelju primjedbi zaprimljenih tijekom javnog savjetovanja Ministarstvo uprave ipak odlučilo skratiti vrijeme u kojemu se ne može održati referendum.

“To će biti još povoljnije i još više će doći do izražaja demokracija i neposredno odlučivanje građana”, rekao je Kuščević, no nije odgovorio za koliko će se to razdoblje skratiti.

Kuščević je demantirao i da će ubuduće gradonačelnici postati nedodirljivi i nesmjenjivi, kako tvrdi oporba koja je taj kontroverzni zakonski prijedlog prekrstila u “lex šerif” jer će lokalni moćnici takvim zakonskim rješenjem dodatno povećati ovlasti.

“Oporba kao da čita neki drugi prijedlog zakona, a ja trpim kritike od gradonačelnika, načelnika i župana da sam im srezao ovlasti”, rekao je Kuščević te ustvrdio kako je “nekoliko ovlasti oduzeto direktno čelnicima i prebačeno na predstavnička tijela”.

“Zaista to je dobar zakon koji će biti kompromis između predstavničkog i izvršnog tijela. Čelnik tijela više ne može raspustiti predstavničko tijelo, što po važećem zakonu može samim činom nepredlaganja proračuna. Također čelnik tijela ne može raspustiti mjesni odbor, kojega sada po novom zakonu može raspustiti samo predstavničko tijelo. Predstavničkom tijelu smo dali ovlasti da može dati inicijativu za formiranje mjesnog odbora”, pojasnio je Kuščević.