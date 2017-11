IZETBEGOVIĆ U RAZGOVORU S TUĐMANOM 1993. PREDVIDIO SUDBINU ŠESTORKE: ‘Kad svijet sve sabere, reći će da su Hrvati krivi’

U presudi Haškog suda šestorici čelnika Herceg-Bosne za zločine u Bosni i Hercegovini našao se i transkript isječka jednog zanimljivog telefonskog razgovora.

Vodili su ga hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović.

Razgovor između Tuđmana i Izetbegovića vođen je 11. lipnja 1993. godine, i to u gluho doba noći. Naime, telefonska linija Zagreb-Sarajevo užarila se u 00.25 sati, a razgovor je prekinut tek desetak minuta prije 2 sata u noći.

Valja napomenuti da se razgovor vodio niti dva mjeseca nakon pokolja u Ahmićima.



“Vidite, gospodine Izetbegoviću, poslije tih Ahmića, bilo je povika na Hrvate. To je jedno selo, je li tako, a Muslimani su prije toga, oko desetak, oko Busovače. Dakle, ali sada već svijet jasno, svijet vrte televiziju, i kažu, i pokazuju te rezultate, i te navale, i tako, tih Muslimana”, pomalo nepovezano i nerazumljivo je govorio Tuđman.

Izetbegović mu odgovara da se nimalo ne raduje činjenici da će se za zločin ustanoviti da je kriva bošnjačka ili hrvatska strana.

“Ali, budite uvjereni – budite uvjereni, da će svijet, kada sabere sve, bilans napravi – i kazati da su Hrvati dolje krivi, vidjet ćete. Jer, to je činjenica, ne Hrvati, nego HVO da je kriv, i to ćete vidjeti u bilansu. Ja ne kažem da kod nas nema ekscesa pojedinih, tu i tamo. Ali, to je jedan naprema 30, odnos, i kome šta odgovara”, rekao je Izetbegović.