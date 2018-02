IZETBEGOVIĆ: ‘Netko je raširio priču da mi težimo islamskoj državi u BiH, a to je manipulacija… Treći entitet nije moguć bez rata!’

‘Želimo papir u kojem piše da BiH ima izlaz na otvoreno more, onako kako je to definirano pravom mora i mi ćemo biti za gradnju mosta. Ako hoće graditi most, neka im je sretno samo nek ne uzimaju teritorij BiH’.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović gostovao je danas u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u dva” u kojoj je na samom početku govorio o promjenama izbornog zakona u toj zemlji, jer su upravo one bile tema njegov odlaska u Bruxelles, koji se odigrao ovih dana. Kaže da od tog sastanka nije očekivao ništa posebno. “Kada vas pozove predsjednik EPP-a, dakako da ću se odazvati. Bilo je naivno očekivati da ćemo riješiti taj problem jednim susretom, ako nismo proteklih 11 godina”, rekao je Izetbegović dodajući kako je netko u Bruxellesu raširio priču da teže islamskoj državi u BiH.

‘Što ako Komšić opet bude izabran? Ništa’

“To je trebalo potkopati našu poziciju. Onda je to nažalost gospodin Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, ponovio tamo – da je problem u BiH krajnja bošnjačka desnica koja pravi probleme i koja želi islamsku republiku u BiH”, kazao je Stankovićev gost ističući da je riječ o teškoj manipulaciji kojoj je namjera potkopati bošnjačku poziciju, tj. poziciju naroda koji je prihvatio brojne kompromise. Također je dodao da se takvim nefer izjavama ne relaksiraju odnosi i zbog njih ne mogu napraviti iskoraci jednog naroda prema drugom.

Odgovarajući na pitanje o izbornom zakonu te mogućnosti da predstavnici Hrvata u Predsjedništvu BiH i Domu naroda BiH budu izabrani bošnjačkim glasovima, Izetbegović je kazao da se ta priča predimenzionira. “Teza je da od 17 Hrvata koliko ih ima u Domu naroda Federacije BiH, Bošnjaci namjeravaju izabrati šest Hrvata. Od toga se napravila fama. Od 17 Hrvata je 14 iz HDZ-a i HDZ-a 1990. Onda se nama imputira da namjeravamo nešto. Nikada nismo pretendirali izabrati hrvatskog člana Predsjedništva. Dapače, trudili smo se da taj problem riješimo zajedno”, rekao je Izetbegović.



‘Treći entitet u BiH nije moguć bez rata i konflikta’

Na pitanje voditelja emisije što će se dogoditi ako Željko Komšić opet bude izabran Izetbegović je odgovorio: “Mislim da će se Komšić kandidirati i da neće proći. Ako bude izabran neće se dogoditi ništa posebno. A Hrvati imaju niz pozicija s kojih mogu zaustaviti što god žele”. Prema Izetbegovićevom mišljenju, do promjena izbornog zakona trebalo bi doći prije izbora, no samo kad je riječ o Domu naroda.

Na konstataciju urednika da bi Izetbegović prvi prosvjedovao da bošnjački član Predsjedništva bude izabran većinom glasova Hrvata, on je odgovorio da ne zna da bi tako bilo, a potom je dodao: “Znate da se Tito danas digne on bi pobijedio u BiH. Vi ne možete ljudima reći on je Hrvat”.

Na pitanje je li realan treći entitet u BiH, Izetbegović je kazao da bez konflikta i rata ne može doći do toga. Oko 60 posto Hrvata živi izmiješano s Bošnjacima u BiH. “Od kuda bi izvukli tu liniju trećeg entiteta koju nisu uspjeli izvući 1993. s HVO-om”, dodaje i ističe da su to su besmislice koje služe za vlastito glasačko tijelo i pritisak prema Bošnjacima.

Pitanje Pelješkog mosta

Izetbegović je kazao kako se protivi izgradnji Pelješkog mosta dok se god ne riješi pitanje granice. “Želimo papir u kojem piše da BiH ima izlaz na otvoreno more, onako kako je to definirano pravom mora i mi ćemo biti za gradnju mosta. Ako hoće graditi most nek’ im je sretno samo nek ne uzimaju teritorij BiH”, kazao je Izetbegović dodajući kako je to rekao i predsjednici Hrvatske. Pritom je dodao kako bi bilo bolje graditi tunel pod morem.

Na pitanje kada ćete posjetiti stratišta hrvatskog naroda odgovorio je kako je trebao otići da će to vjerojatno učiniti. Govoreći o zamjerkama spram njegovog posjeta Trurskoj, Izetbegović je kazao kako su Ivanović i Čović dosta putovali u druge zemlje i da onda ne vidi problem zašto bi on trebao njihovu dozvolu da ode u Tursku gdje je, kakao je kazao, riješio problem gradnje ceste koja bi išla od Sarajeva preko Srbije i potom se vratila u BiH čime bi se stvorio jedan prsten koji bi potaknuo ekonomiju zemlje.

Na pitanje zašto stalno spominje rat, Izetbegović je kazao da rat spominje možda zato što nije diplomat. “Na Balkanu neće biti konflikta ako ga ne počnu oni koji su to činili i prije. Ja ga neću započeti”, kazao je Izetbegović ističući kako ga se stalno proziva za radikalizam. “Problem je kad netko poput Dodika kaže da će protiv ustava pocijepati BiH, to je izazivanje rata”, kazao je bošnjački član predsjedništva BiH.

BiH kao nefunkcionalna država

Na konstataciju da je BiH dosta nefunkcionalna država s obzirom na političke i druge okolnosti u kojima živi, Izetbegović je kazao kako imaju najveći porast izvoza na Balkanu i najmanji broj nezaposlenosti što znači da unatoč svemu tomu idu naprijed. Ipak je kazao kako bi se Daytonski sporazum zbog kojeg su u tom stanju mogao promijeniti, ali da bi se trebali dogovoriti. Govoreći o ome što bi susjednoj državi bilo potrebnije EU ili NATO, Iztebegović je izabrao drugu opciju.