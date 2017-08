IZDRŽITE JOŠ DANAS, SUTRA NAM DOLAZI PROMJENA VREMENA! Hrvatsku će pogoditi grmljavinsko nevrijeme i drastičan pad temperatura

Hrvatska se već nekoliko dana nalazi usred toplinskog vala čiji je vrhunac iza nas, a dobre vijesti stižu već sutra. Ili ne tako dobre s obzirom da su se već počeli formirati veliki i teški oblaci koji će nakon toplinskog vala nad naše krajeve donijeti nestabilno vijeme uz mogućnost nekog nevremena i pljuskova s grmljavinom.

U subotu nas očekuju uvjeti poput onih koje proživljavamo već nekoliko dana, pred kraj dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom na zapadu zemlje i u gorju, dok će u nedjelju stići blago osvježenje.

RUŠIMO REKORDE, HRVATSKA JE DANAS NAJTOPLIJA U EUROPI: Vikend će biti pakleni vrhunac toplinskog vala – dijelovi Hrvatske idu do +45!

BRITANSKI DAILY MAIL DIGNUO PANIKU ZBOG TOPLINSKOG VALA: ‘Turisti, čuvajte se Lucifera. U Hrvatskoj je vruće kao u paklu!’



Subotnji vjetar biti će slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje umjerena bura, zatim jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, u unutrašnjosti Dalmacije malo viša, piše DHMZ.

Promjena vremena

Prema prognozi DHMZ-a u nedjelju nas očekuje pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Poslijepodne se sa zapada očekuje porast naoblake, a mjestimice će biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Navečer i prema kraju dana kiša i pljuskovi će se proširiti na veći dio zemlje, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Uglavnom suho zadržat će se uz obalu Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na sjevernom Jadranu puhat će umjerena, prema večeri mjestimice i jaka bura. U Dalmaciji vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 25, na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna između 34 i 40, u gorju i u središnjim područjima od 30 do 34 °C.