IZBORNO POVJERENSTVO DONIJELO ODLUKU: Već u utorak novo prebrojavanje 5451 nevažećeg listića u Splitu

Izborno povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak je prihvatilo zahtjev Željka Keruma (HGS) da se ponovno prebroje svi nevažeći glasački listići s nedjeljnih izbora za splitskog gradonačelnika, na kojima je Kerum izgubio od HDZ-ova kandidata Andra Krstulovića Opare, a novo je prebrojavanje zakazano za utorak u 8 sati u Gradskom izbornom povjerenstvu, kojemu će. kako se doznaje, nazočiti i sam Kerum kao predlagatelj.

Inače, Kerum se u ponedjeljak požalio da je pokraden u drugom izbornom krugu za splitskog gradonačelnika, te je najavio podnošenje kaznenih prijava zbog krađe protiv nepoznatih osoba, kao i da će tražiti grafološko vještačenje svakog od 5451 nevažećeg listića (9,46 posto od ukupnog broja glasačkih listića).

KERUM PODNIO PRIGOVOR NA REZULTATE IZBORA: Odluka mora biti donesena do srijede u ponoć

Od izvora bliskog Kerumu se doznaje kako je njegov prigovor Županijsko izborno povjerenstvo (ŽIP) usvojilo u smislu ponovnog prebrojavanja nevažećih glasačkih listića u Gradskom izbornom povjerenstvu, pri čemu će HGS-ov promatrač imati pravo samo nadgledati, ne i brojati.



Ovu informaciju Hina službeno nije uspjela dobiti od ŽIP-a, a iz Državnog izbornog povjerenstva (DIP) u ponedjeljak su rekli kako su ih iz ŽIP-a izvijestili da su zaprimili Kerumov prigovor, te da ŽIP ima rok od 48 sati da o njemu odluči. Naime, iako DIP ne provodi lokalne izbore, nego to rade ‘niža’ povjerenstva, kontaktirao je ŽIP u Splitu i od njega dobilo informaciju da je zaprimio Kerumov prigovor na postupak izbora, te da je zatražio očitovanje od splitskog gradskog izbornog povjerenstva i izborni materijal (vjerojatno zapisnike). ŽIP o Kerumovu prigovoru mora odlučiti u roku od 48 sati od dana kad je dostavljen, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

Kako ističe izvor blizak Željku Kerumu, bit nije u ukupnom broju nevažećih glasačkih listića, nego u načinu utvrđivanja, točnije vrednovanja je li glasački listić valjan ili nije. Po njihovim saznanjima, preko ili do 80 posto nevažećih glasačkih listića su oni na kojima je zaokruženo Kerumovo ime, ali je negdje nešto drugo napisano na listiću, zbog čega se vodio kao nevažeći listić.

KERUM SE NE MIRI S PORAZOM: ‘Tražit ću grafološko vještačenje svakog od 5400 nevažećih listića! Ako treba, idem i u Strasbourg’

Listić po listić

Izvor kaže da je, prema obveznom mišljenju koje je izborno povjerenstvo poslalo svim izbornim biračkim odborima, važno utvrditi stvarnu i nedvosmislenu volju birača kod ispunjavanja listića, što znači da ako je netko, primjerice, zaokružio Željka Keruma i dolje napisao ili nacrtao drugog kandidata, ili pak prekrižio njegovo prezime, da se to uzimalo kao nevažeći listić. No prema tumačenju DIP-a, to je valjani listić, tvrdi taj izvor i dodaje kako se nadaju da će takvih listića biti “puno više od tisuću i nešto”, koliko je potrebno za promjenu rezultata izbora.

Nadalje navodi kako, u slučaju da se novim prebrojavanjem utvrdi da se ne radi o nevažećim glasačkim listićima i ako je njihov broj veći od broja za koliko je HDZ-ov Krstulović Opara pobijedio Keruma, u tom je slučaju Gradsko izborno povjerenstvo dužno te podatke uputiti Županijskom i Državnom izbornom povjerenstvu, radi donošenja nove odluke o izbornom pobjedniku. Doznaje se kako će članovi Gradskog izbornog povjerenstva u utorak morati svaki listić ocijeniti je li pravilan, i to prema DIP- ovom naputku po kojem se mora utvrditi nedvosmisleno jasna volja birača kojeg kandidata bira.

Andro Krstulović Opara osvojio je 46,19 posto glasova te je odbacio Kerumove optužbe, najavivši kako će svoga protukandidata tužiti za nanošenje duševnih boli i uvrede. Željko Kerum na nedjeljnim je izborima osvojio 44,30 posto glasova birača, te tvrdi kako je lako utvrditi radi li se o istoj kemijskoj olovci s kojom su zaokruženi jedan i drugi kandidat, najavivši da neće odustati već će ići do Ustavnog suda, pa ako treba i pred Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.