IZBORNA BITKA ZA ZAGREB: Bernardić se neće kandidirati, SDP možda podrži Mrak Taritaš

Iako je još pola godine do lokalnih izbora u Zagrebu se borba za gradonačelničko mjesto već ozbiljno zahuktala.

Sve je izglednije da bi naspram aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću, Sandri Švaljek, vjerojatno i HDZ-ovom Andriji Mikuliću, a možda i Ivanu Pernaru, SDP mogao podržati bivšu ministricu graditeljstva, HNS-ovku Anku Mrak Taritaš. Ona već odavno vodi kampanju dok SDP još nema profiliranog kandidata.

“Razgovarat ćemo o podršci Mrak Taritaš”

Gostujući u emisiji RTL Direkt tu je mogućnost izdaleka dao naslutiti jedan od novoizabranih potpredsjednika SDP-a Rajko Ostojić, koji je ujedno bio desna ruka Davoru Bernardiću na njegovom putu do pobjede na unutarstranačkim izborima.



Ostojić je, naime, kazao da ni on ni Bernardić neće u utrku za gradonačelnika Zagreba te da postoji mogućnost da podrže Mrak Taritaš.

“Sugerirat će Davoru Bernardiću da to ne bude on, on je sad predsjednik stranke, naš budući premijer. Ja neću biti sigurno, ali SDP će imati svog kandidata”, kazao je Ostojić.

Kada ga je voditelj Zoran Šprajc podsjetio na jučerašnju izjavu Peđe Grbina da se u SDP-u razmišlja o davanju podrške Mrak Taritaš, Ostojić je neodređeno kazao da će “o tome razgovarati u predsjedništvu, prvo na gradskom pa onda dalje”.

SDP neće pomoći Bandiću da ‘progura’ proračun

Na drugi Šprajcov podsjetnik – da je i sam svojedobno bio kandidat za gradonačelnika kojeg je Zoran Milanović “dosta perfidno stavio u stranu kada ga je bacio u utrku protiv Milana Bandića”, Ostojić je odgovorio: “Nema to veze, bilo pa prošlo. Milanović je bio premijer i on ima pravo da mijenja. Selektor mijenja kao što mijenja Mourinho. Možda me Milanović htio odmoriti.”

Bandića je, po Ostojićevim riječima, teško rušiti jer je na čelu grada već dvadesetak godina.

“Meni je drago da sam ukazao na način na koji se upravlja Zagrebom do sada pod njegovom palicom. Drago mi je što Švaljek sada ponavlja moje riječi koja je bila njegova strastvena pratiteljica”, kazao je.

Odbacio je i mogućnost da SDP pomogne Bandiću nakon što je HDZ krenuo u njegovu ‘demontažu’ najavom rušenja gradskog proračuna. “Što se tiče proračuna, naravno da ne”, kazao je.

