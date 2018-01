DANAS JE IDEALAN DAN ZA BITI VANI: Južina donijela rekordne temperature, evo gdje će biti najtoplije

Temperature će se popesti čak do 17 stupnjeva Celzijevih

Jutro u Hrvatskoj danas je više sličilo ranom proljeću nego zimi koja je kalendarski sad već u punom jeku. Meteorolozi su najavili kako će se danas nastaviti pritjecanje iznadprosječno toplog zraka s juga pa će se temperature ponegdje penjati i do 17 stupnjeva, prognoziraju meteorolozi HRT-a.

U središnjoj Hrvatskoj puhat će slab i umjeren jugozapadnjak i bit će djelomice sunčano uz više oblaka u prvom dijelu dana. Najniža temperatura očekuje se između 5 i 8 stupnjeva, a najviša dnevna od 15 do 17. U gorskim krajevima i na sjeveru Jadrana bit će slično kao jučer, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu ili rosulju. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na moru jugo. Temperatura većinom od 10 do 15, a ujutro u gorju niža.



Slaba kiša u Dalmaciji

Dalmacija će biti pretežno oblačna, a očekuje se i mjestimična slaba kiša. Najviša temperatura od 12 do 16 stupnjeva. Na jugu zemlje danju oko 15 stupnjeva, ujutro oko 12, a očekuje se više oblaka, te pritom i mjestimice malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo, osobito na otvorenome moru.