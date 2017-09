IZA ZATVORENIH VRATA SJEDNICE SDP-a: Procurili detalji o kritikama Bernardiću: ‘Devet mjeseci sam iznimno strpljiv, pružao sam ruku, i skoro sam bez nje ostao’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je dobio jednoglasnu potporu članova Glavnog odbora stranke, uz četiri suzdržana glasa i niti jednog protiv, a glasanje je bilo javno.

“Hvala članovima Glavnog odbora na jednoglasnom povjerenju, uz četiri suzdržana glasa. Nastavljamo dalje raditi za Hrvatsku. Bez brige, SDP je sabilan i jedina alternativa ovoj, na žalost, lošoj i pod teškim optužbama za muljažu i kriminal opterećenoj vladi”, rekao je Bernardić novinarima nakon sjednice Glavnog odbora održane u sjedištu stranke.

Dodao je da je glasanje bilo javno i da nitko nije tražio da ono bude tajno.

Nije želio konkretno odgovoriti na novinarski upit što to znači za one članove SDP-a koji su bili protiv njega, kratko poručivši da to treba pitati njih.

‘Bio sam strpljiv’

“Devet mjeseci sam iznimno strpljiv, devet mjeseci sam pružao ruku i skoro sam bez nje ostao”, rekao je Bernardić.

Upitan što će biti s njegovim kritičarima, Mirandom Mrsićem i Milankom Opačić, odgovorio je kako će se o tome odluka donijeti na tijelima stranke.

“Članovi Glavnog odbora imaju svoju glavu i svoj stav. O unutarstranačkim stvarima ćemo razgovarati unutar stranke”, naglasio je. Poručio je i da se više u SDP-u neće nastaviti politika da se preko medija vodi politika koja šteti SDP-u.

Najavio je da će se sjednica Predsjedništva SDP-a održati i danas i u utorak jer je pred njima puno posla.

Bernardić je ponovio da SDP dalje inzistira na osnivanju istražnog povjerenstva o Agrokoru.

Rekao je i kako ga žalosti “nova podjela plijena između spojenih partnera – HDZ-a i HNS-a u državnim poduzećima”.

Iza zatvorenih vrata prozivao zastupnike

Kako se neslužbeno doznaje suzdržani članovi Glavnog odbora tijekom glasanja o povjerenju Bernardiću bili su Nikša Peronja, Stiven Vladislavić, Mijo Kladarić i Nataša Poparić.

Nakon što je sjednica Glavnog odbora SDP-a zatvorena za javnost, neslužbeno se doznaje, predsjednik stranke Davor Bernardić obratio se članstvu kritikom na račun stranačkih zastupnika i SDP-ova sindikata. Zastupnicima je zamjerio što više govore po medijima o stanju u stranci, medijski istupajući s kritikama prema njemu i stranačkom vodstvu, nego što su, kao saborski zastupnici aktivni i rade u Saboru.

U raspravi je bilo i kritika na račun Bernardića i načina na koji vodi stranku i politiku, međutim, prema neslužbenim izvorima, uglavnom se apeliralo na razum, pomirljiv pristup i na povlačenje poteza koji neće naštetiti stranci.

Za razliku od članova Glavnog odbora SDP-a, koji su većinski bliski Bernardiću, nakon njihovih istupa na red su došli i SDP-ovci koji nisu članovi, ali po dužnosti mogu sudjelovati u radu Glavnog odbora. Tako je, neslužbeno se doznaje, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel poručio Bernardiću da počne raditi i postizati rezultate pa mu neće biti važno tko što govori u medijima. Zastupnik Peđa Grbin Bernardiću je prigovorio što u svom izlaganju nije priznao da ima problema i da ih je svjestan, pa bi sve bilo u redu, umjesto što je odmah nasrnuo na svoje kritičare, bez bilo kakve samokritike.

Bernardića je od tih kritika branio potpredsjednik stranke Zlatko Komadina.

Velika većina članova Glavnog odbora u raspravi se izjasnila protiv izbacivanja iz stranke onih koji su javno kritizirali predsjednika SDP-a Bernardića, poput Milanke Opačić, Miranda Mrsića, Peđe Grbina i Ranka Ostojića.