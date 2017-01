IZ PRVE RUKE: Uspješni hrvatski poduzetnici otkrili što točno pitaju i traže od kandidata na razgovorima za posao

Hrvatski poduzetnici za portal Moj Posao savjetovali su učenicima i studentima na završnim godinama školovanja na što trebaju obratiti pozornost kad se spremaju za razgovore za posao.

Evo što obično pitaju kandidate na intervjuima.

Saša Cvetojević, direktor, Insako do.o., aktivni član CRANE-a

‘Svima koji su na završetku studija i koji se spremaju za izlazak na tržište rada, a koji već nemaju dobro pripremljen plan – prvo bih poručio da su zakasnili. Naime, najbolji studenti dobrih fakulteta i stručnih škola su često već vrbovani od poslodavaca. Primjerice, perspektivni studenti FER-a su često već na trećoj godini dobili ponude poslodavaca te mogu birati gdje će i što raditi.

Svima koji će tek po završetku studija tražiti posao, preporučam da prilikom pisanja CV-a istaknu sve aktivnosti koje su radili mimo fakulteta, jer su to stvari koje ih izdvajaju iz mase i time će pomoći poslodavcu da vidi da im nije bio jedini cilj završiti fakultet, već da imaju širu sliku, da ih zanimaju znanja i vještine, a ne samo diploma. Za zapošljavane danas nije dovoljna samo diploma, nisu dovoljne samo dobre ocjene. Potrebno je pokazati da ste voljni raditi, stjecati nova znanja i učiti dalje.



Ako aplicirate za neki konkretan posao, ne šaljite molbu i CV generalnog tipa. Proučite poslodavca i mjesto za koje se natječete. Napomenite u motivacijskom pismu zašto bi baš to mjesto i zašto ste baš vi idealan kandidat za isto.

I ako ste još uvijek na završnim godinama studija, potrudite se naći vannastavne aktivnosti na kojima možete sudjelovati, a koje vam mogu dati kompetencije zanimljive budućem poslodavcu. Ako ste negdje volontirali – napišite gdje i što ste naučili. Ako ste konobarili – napišite gdje i što ste naučili. Ako ste sudjelovali na nekom projektu – opišite što ste radili.

Završno, pregledajte što ste postali po društvenim mrežama, razmislite o micanju (ili promjeni vidljivosti) nekih slika ili postova, koje bi mogle biti neprimjerene, vezano za posao koji tražite. Sretno!’, poručio je Cvetojević.

Aleksandar Zemunić, direktor, SELECTIO kadrovi d.o.o

Studentima/diplomcima/apsolventima koji se pripremaju zakoračiti na tržište rada savjetovali bismo da se prije svega dobro informiraju o mogućnostima koje se nude. Posjećivanje sajmova poslova, web stranica kompanija, portala za zapošljavanje (npr. MojPosao) i slično može im pomoći da steknu bolji uvid u potrebe tržišta rada i poslove koji se najčešće nude.

Međutim, prilikom traženja posla važno je imati proaktivan pristup te se ne ograničavati isključivo na otvorene natječaje. Gotovo svaka kompanija danas nudi mogućnost slanja otvorenih molbi, a profesori često najbolje i/ili zainteresirane studente upućuju na svoje kolege iz prakse.

Osim toga, ljudski resursi unutar kompanija često se služe Linkedin mrežom u svrhu direktnog kontakta osoba sa zanimljivim profilima pa predlažemo da studenti neko vrijeme ulože i u kreiranje dobrog korisničkog profila.

Iznimno je važno pokazati volju i motivaciju za radom i učenjem.

Također, poslodavci jako cijene radno iskustvo stečeno tijekom studija, bez obzira radi li se o volontiranju, sudjelovanju na projektima, istraživanjima, organizaciji aktivnosti ili radu preko studentskog ugovora pa bismo predložili da sva navedena iskustva budu vidljiva iz CV-ja.

U slučaju prijave na neki određeni natječaj, cijeni se prilagodba molbe za posao i životopisa baš tom specifičnom radnom mjestu, u smislu isticanja postignutih rezultata i vec stečenih vještina (kroz školovanje i studentske poslove) koje se traže upravo na tom radnom mjestu.’

Aco Momčilović, Chief Human Resources Officer, Rimac Automobili

Savjetovali bi im da za vrijeme fakulteta odrade što više praksi i volontiranja kroz koja će steći nekakva radna iskustva, a ako imaju sreće i početi primjenjivati neka znanja koja su naučili na fakultetu.

Također, dobro je da su u kontaktu sa svojim profesorima i da su na njih ostavili dobar dojam, jer mi često pitamo upravo najbolje profesore za njihove preporuke najboljih studenata.’

Alan Slapar, voditelj razvoja (CEO) GoGreen-a, samoposlužne tržnice domaćih, ekoloških i biodinamičkih proizvođača Hrvatske

‘Budite sami sa sobom na čisto koje su to vaše vještine: što je to što vas odvaja od mase, po čemu ste posebni, brži, bolji i kvalitetniji od drugih. To može biti jedna stvar ili njih par (gotovo je nemoguće da ih je puno), a ako ste umislili da imate nebrojeno mnogo vještina uglavnom će to poslodavcu značiti da ste u svemu ok, ali u ničemu posebno dobri.

Budite strpljivi i dozvolite si da se priviknete na novi sustav. Svi ulaze u posao s mišljenju da sve znaju i da su svi glupi, ali postoji nešto što se zove ‘točka gledanja’. Iz kuta vaših nadređenih stvari izgledaju drugačije i da bi shvatili doista koliko su oni glupi ili ne, morate gledati stvari iz njihovog kuta i biti strpljivo pragmatični. Tvrtka je entitet za sebe i što prije to shvatite i prihvatite kako funkcionira taj organizam, to ćete brže stasati u poslovanju.

Ne smijete se bojati gubitka, neznanja, glupih izjava. Svi znaju da ste ‘rookie’ i cijenit će činjenicu da propitkujete i pokazujete aktivnu želju da saznate i naučite s razumijevanjem. Pričajte, budite simpatični i ljubazni, otvoreni za učenje… što prije saznate što znaju vaši suradnici, to prije imate šanse postati bolji od njih.

Nijedan poslodavac koji je kvalitetan i inteligentan vam neće zamjeriti da mu u nekom trenutku ukažete na propuste koji se događaju u vašem sustavu, u interesu klijenata i same tvrtke. Stoga se ne bojte ‘okretati guzicu poslodavcu, a lice prema klijentu’. Poslodavci znaju da to tako mora biti i, iskreno, više cijene one koji se brinu o klijentima nego o svojoj slici u očima poslodavca.

Kad ulazite u poslovni svijet, osim one klasične edukacije educirajte se i o monetarnom sustavu i našem sustavu općenito. Morate shvatiti koncept novca, razmjene, kako se stvara, od kud dolazi i sl. Ako vaš poslodavac vidi da razumijete što to tvrtka na kraju dana fakturira i time unosi vrijednost u sebe, cijenit će vas tisuću puta više.

Živimo u svijetu u kojem se traži efikasnosti i gdje se efikasnost jedino i vrednuje. Mnogi studenti traže posao jer misle da se vrijednost stvara njihovim dolaskom na posao i nabildavanjem satnice. Na to se svaki poslodavac ‘naježi’ i vjerujte mi da će vas gledati otpustiti odmah ako to primijeti. Vi ste za njega popularno zvani – uhljeb.’