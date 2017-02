HLOVERKA BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Kovačić nije bio na razini zadatka, izabran je u šoping centru’

Novinarka Hloverka Novak Srzić nakon otkaza dobivenog na HRT-u vratila se u rodnu Makarsku gdje iznajmljuje apartmane turistima i ozbiljno razmišlja o kandidaturi na predstojećim lokalnim izborima.

“Mogu vam reći da ozbiljno razmišljam da se kandidiram za gradonačelnicu Makarske. Mislim da Makarska zaslužuje bolje, to je drugi grad po veličini u Splitsko-dalmatinskoj županiji”, kazala je gostujući u emisiji Pressing na N1 televiziji dodavši da će odluku donijeti uskoro, a ako izađe na izbore učinit će to kao neovisna kandidatkinja.

‘Kovačić je izabran u šoping centru’

O mandatu Siniše Kovačića nema puno lijepih riječi.

“Očekivala sam da će on nešto napraviti, ali očito nije bio na razini zadatka. Očekivala da sam da će Radmanove zabrane promijeniti, ali, nažalost, nije. Ali on je i došao tamo tako da je izabran u nekom šoping centru”, rekla je.



Na pitanje zašto misli da je Radmanova era gora od one kada su neki ljudi micani zbog nacionalnosti, primjerice Saša Milošević i Slavica Lukić, Hlo se glatko izvukla podsjećanjem da je tada bila nitko i ništa, ali i da je vrijem bilo “osjetljivo”.

“Tada nisam bila dio establishmenta, ja to ne znam, mi smo u jednoj maloj sobici radili kao diverzanti. Nisam bila kada je otišla Lukić, mislim da je Milošević sam otišao, da je rekao da ne može više pratiti događanja na ratištu. To je bilo osjetljivo vrijeme dolaska nove vlasti i početka rata”, pojasnila je.

Otkaz na HRT-u dao joj je bivši glavni ravnatelj Goran Radman nakon što je izjavila da prijenos inauguracije Kolinde Grabar Kitarović njezina kolegica Elizabeta Gojan nije profesionalno odradila. I Gojan je tada dobila otkaz, ali je potom dobila i spor protiv HRT-a na sudu, dok Novak Srzić nije.

‘Radman je devastirao HTV’

Da može, kaže, vratila bi se na Prisavlje jer je “vezana za HTV”. Osvrnula se i na sadašnje stanje na HRT-u.

“Nažalost, Radman je devastirao HRT i nije trenutno tamo poželjno biti, ali ja sam optimist. Jedna moja kolegica je govorila da se to ne da popraviti Ja sam govorila da se da, ali sam sada sumnjičava. Mislim da je Radman zakucao situaciju. To je bio najgori period HRT-a. Nije to osobno. Ja mogu s te pozicije izaći. Radman je sam izjavio da će napraviti sve da HRT izgleda kao TV Zagreb 80-ih godina kad je Centralni komitet upravljao. Taj mentalni sklop njegov… On s medijima nikad nije imao posla. Bio je u Komitetu, pa je bio političar pa se vratio za generalnog direktora HRT-a. On je sve emisije polemičnog karaktera naprosto ukinuo. Nije bilo Dnevnika 3, nije bilo Otvorenog. Sve je tad bilo zatvoreno”, kazala je.

HLOVERKA NA SUDU: ‘Samo sam se šalila, labradori vole djecu i kućni su ljubimci’

‘Nisam imala koristi od članstva u HDZ-u’

Kazala je da je u mladosti bila ljevičarka i “furala se na feminizam, ne na boljševizam”, a da je članica HDZ-a bila “kratko, tri-četiri mjeseca”.

“Time sam napravila velik promet, a nikakvu zaradu. Nisam imala nikakve koristi. Ja sam tad bila glavna urednica. Bio je to višak u mom životu. Mislim da novinar može biti pripadnik bilo koje stranke. To je u svijetu normalno da se novine određuju. Ne možete raditi novinarstvo ako ste dio strukture”, rekla je pripomenuvši da je politički najbliža bila Savki Dabčević Kučar i Koaliciji narodnog sporazuma.

“HDZ nije bio stranka, nego sveopći hrvatski pokret i naravno da sam bliska pokretu koji je htio promjene, državu i demokraciju.”

Priznala je da je u profesionalnoj karijeri griješila i imala krivih procjena, ali da kao urednica nikada nije bila cenzor.

PRIVATNI SPOROVI: HRT traži od Radmana da im vrati više od 100 tisuća kuna