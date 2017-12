IZ LONDONA SE JAVIO TODORIĆ: ‘Ramljak zalaže najjače Agrokorove brandove kod tvrtke iz Hong Konga, to je epska pljačka’

Presuda ‘šestorki’ u Haagu i samoubojstvo Slobodana Praljka protekla dva dana odvukli su pažnju s glavne domaće teme – Agrokora.

Danas se na svome blogu ponovno oglasio Ivica Todorić objavom pod naslovom “Kome su dani u zalog najjači hrvatski brandovi?” Todorićevu objavu prenosimo od početka do kraja.

“Roll up ugovor je unaprijed isplanirana otimačina”

“Procesima u Agrokoru kojima smo svjedoci upravljaju ljudi (interesne skupine i fondovi) sa znanjem kako za sebe osigurati veliki novac! To je u isto vrijeme opasnost za dioničare, vjerovnike, zaposlenike i Republiku Hrvatsku jer je riječ o nametnutim modelima u kojima postoji samo jedna logika – nije bitno ako se uništi cjelokupna vrijednost Agrokora ako se zadovolji osnovni cilj da se brzo dođe do velikog novca. Najbolji pokazatelj je roll up kredit aranžiran u lipnju, a još uvijek se daju nova osiguranja i to najvrednije Agrokorove imovine u korist Madison Pacific trusta iz Hong Konga.

Roll up ugovor je unaprijed isplanirana otimačina ogromnih količina novaca, pritom su zarade pojedinaca potpuno neshvatljive, a Ramljak i Vlada i dalje odbijaju pokazati ugovor s trustom iz Hong Konga za kojeg nitko ne zna tko stoji iza cijele operacije. Ili, nameće se pitanje, možda ipak zna? Gospodo iz Vlade i Agrokora pokažite ugovor i objasnite hrvatskoj javnosti kome ste kao osiguranje roll up-a dali najvredniju hrvatsku gospodarsku imovinu. Tko, ako ne uspijete realizirati vaše planove postaje stvarni vlasnik i čije interese će štititi?



“Epska pljačka koju institucije gledaju iz prvog reda”

Svima je jasno da je roll up protuzakonit, da su teško povrijeđena prava drugih vjerovnika i da je povlašteno kreditiranje bilo samo za odabrane. Sada, kao što sam upozoravao još prije dva mjeseca, Ramljak suprotno međunarodnim normama i principima predstečajnih i stečajnih zakona te restrukturiranja, uzima goodwill – brandove i žigove Agrokorovih kompanija koje vrijede milijarde i zalaže ih u korist Madison Pacific trusta. Te vrijednosti koje je založio, Ramljak je sam protuzakonito na skandalozan način otpisao, uništio i devalorizirao ! ZAŠTO?

Događa se, naime, upravo ono na što sam upozoravao. Izvanredna uprava je obezvrijedila ono što na tržištu vrijedi milijarde i daje u bescjenje svojim ortacima koji u Agrokorovo poslovanje nisu uložili niti jedan euro. Događa se epska pljačka koju institucije pravne države gledaju iz prvog reda. Nadam se ne zadugo.

Odredbe Ugovora o zasnivanju založnog prava na žigove, jasno ukazuju na to da je na djelu protuustavnost i nezakonitost. U to nema dvojbe i maske će pasti kad ugovor bude dostupan javnosti.

“Ramljak pokušava zaobići hrvatske sudove”

Ramljak je natjerao uprave kompanija u grupi Agrokor da se odreknu pravnih lijekova ako Knighthead bude uzimao žigove, brendove, goodwill kompanija. On pokušava zaobići hrvatske sudove i kao što inače rade, napraviti privatni deal.

Ramljak je protuzakonito ugovorio s Knightheadom da eventualna protuustavnost ili ništavnost roll up ugovora neće utjecati na osiguranje žigova Agrokorovih kompanija koje je dobio. On je dogovorio da se čak, utvrdi li se i nezakonito poslovanje u okviru neustavnog Lex Agrokora, Knightheadu ne smije oduzet pravo da uzme najvrednije brendove!

Ovaj cijeli ugovor jasno pokazuje da su ugovorne strane Agrokor i Madison Pacific trust potpuno svjesne da je roll up ugovor protuustavan i protuzakonit, zato ga žele osigurati pod svaku cijenu kako bi se naplatio u Hong Kongu. Ovaj ugovor isto pokazuje da su spremni povući pravne radnje, koje nisu u skladu sa zakonom.Ovakav ugovor je na štetu kompanija čije su uprave to potpisale. Ovom prilikom kompanije su dale najvrjednije što imaju i to nekakvom Medison trustu iz Hong Konga.

Posebno su interesantni ovi ugovori o zalozima vezano uz roll up kad znamo da bi mogli biti korišteni za potencijalne arbitraže protiv Agrokora i Republike Hrvatske”, napisao je Todorić u današnjoj objavi.

