‘IZ AVIONA SE VIDI DA JE SLAB’: SDP bi mogao na izbore bez Bernardića, evo koga bi mogli gurati za premijera

U SDP-u su svjesni kako, ako dođe do novih izbora, imaju slabe šanse sa sadašnjim predsjednikom, a i koalicijski partneri imaju jake adute u rukama. Ipak, imaju rješenje…

Iako oporba nije uspjela srušiti ministra financija, prilično je izvjesno kako su prijevremeni izbori prilično izgledni; samo je pitanje vremena.

Prema svim istraživanjima, HDZ vodi pred SDP-om 10-ak posto, a obzirom na izborni sustav to bi lako moglo značiti i još veću prednost nego sada. Analitičari (kao i zastupnici koji su se “predomislili” i na koncu podržali Marića) ističu kako izbori ne bi puno toga riješili i da bi odnos snaga ostao isti.

A toga su svjesni i SDP-u. No oni vide rješenje u tome da trenutni predsjednik Davor Bernardić ne bude kandidat za premijera.

“S njime nemamo nikakve šanse pobijediti na eventualnim novim izborima. Vidi se iz aviona da je Bernardić slab, a HDZ po anketama vodi 10 posto u odnosu na nas. Bernardić mora pristati da netko drugi bude kandidat za premijera i nadam se da će biti razuman. U svakom slučaju bit će pod velikim pritiskom da učini taj korak i uglednih članova stranke, ali i koalicijskih partnera, koji su također nezadovoljni njime i koji smatraju da nije dorastao toj funkciji”, kaže jedan saborski zastupnik SDP-a za Večernji list.

‘Neka Bero skuplja zbunjene’

I u HNS-u i u IDS-u ponavljaju kako im ne pada na pamet podržati HDZ nakon lokalnih izbora, no SDP mogu pritiskati i tako da samostalno izađu na izbore.

“Neka Bero okuplja zbunjene. Mi s njime na izbore ne idemo. Na žalost, ali SDP je slab i to me ljuti. I nama treba jak SDP” rekao je jedan od vođa HNS-a dok je predsjednik IDS-a otvoreno poručio: da SDP – “kad treba biti jaka opozicija – ima ozbiljnih problema”.

Ne bi im bilo prvi put

Ideja nije bez presedana – nakon smrti Ivice Račana, SDP je kao kandidata za premijera uoči izbora 2007. predstavljao Ljubu Jurčića kao kandidata za premijera. No tada je predsjednika stranke tek trebalo izabrati, a i u zadnji čas su odustali od rješenja ( i kandidirali Zorana Milanovića).

No jedan od glavnih problema je koga bi mogli kandidirati. Neki vide da bi to mogao biti Peđa Grbin. No pitanje je bi li on na to pristao, sve i kada bi dobio za to podršku stranke. Druga opcija je bivši predsjednik uprave Podravke i bivši gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić. On bi puno lakše dobio podršku u stranci, a i u javnosti, obzirom na iskustvo.

Ipak, kako piše Večernji, ‘teško je vjerovati da bi Mršić na to pristao, dok je Bernardić na čelu SDP-a’ . O njemu se nagađalo kao kandidatu za predsjednika SDP-a nakon Milanovićeve ostavke, no on je to brzo demantirao. Nagađa se zato što se nadao da će ostati na čelu Podravke.

No izvor blizak Mršiću kaže da će ga pokušati nagovoriti: “Vjerojatno će on biti kandidat na novim izborima u stranci. Sasvim sigurno nekolicina nas će ga na to nagovarati. No nema šanse da pristane biti kandidat za premijera dok je Bernardić i dalje šef SDP-a. A i zašto bi”, kaže i odmah nudi argument s kojim bi ga ipak mogli nagovoriti na takav manevar: “Ako postane premijer, sigurno postaje i šef SDP-a tako da bi to tim potezom riješio” kaže jedan član Predsjedništva SDP-a.