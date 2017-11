VELIKI SANADEROV INTERVJU NAKON OBJAVE DETALJA PRESUDE: ‘Ležao sam u zatvoru zbog pet milijuna eura, gdje su dokazi?’

Bivši premijer Ivo Sanader danas je u razgovoru za N1 televiziju komentirao neke od detalja objavljene odluke Arbitražnog suda u Ženevi u slučaju Ina – Mol, a koji je Hrvatska izgubila. Sanader je odgovarao na pitanja o tome je li Robert Ježić nepouzdan svjedok, je li snimka na kojoj se nalaze on i Zsolt Hernadi u restoranu Marcellino montirana te je li sudac Ivan Turudić pristran, što sugerira odluka suda u Ženevi.

Sud u Ženevi povjerovao je naime, Robertu Quicku, sudskom vještaku kojeg je angažirao MOL. Taj bivši britanski policijski inspektor doveo je u sumnju vjerodostojnost snimke sastanka Sanadera i Hernadija u restoranu Marcellino, tim više što se vrijeme na snimci ne poklapa s onim što je u svom iskazu naveo Robert Ježić, koji je tog dana također sa Sanaderom i Hernadijem bio u tom restoranu.

ARBITRAŽNI SUD U ŽENEVI POVJEROVAO JE MOL-OVOM VJEŠTAKU: Pogledajte, po njemu, sumnjivu snimku tajnog sastanka Sanadera i Hernadija

DORH BEZ KOMENTARA: Pročitajte što su rekli nakon objavljivanja presude Arbitražnog suda o slučaju Ina-MOL



Je li presuda Arbitražnog suda u Ženevi zapravo pljuska hrvatskom pravosuđu. Dok iz Vlade šute i zasad nemaju komentara, slično kao i DORH, o svemu se oglasio Ivo Sanader.

“Ja i moja obitelj, i moji odvjetnici i svi koji pratimo ovu farsu od suđenja smo zadovoljni. Zašto se u Hrvatskoj skrivala odluku UN-ova Arbitražnog suda, najvećeg Arbitražnog suda na svijetu, to mene zanima? 11 mjeseci se skrivala ova presuda”, rekao je Sanader.

“Evo, što mi nije jasno. Nije mi jasno zašto Vlada nije objavila presudu. Ovu arbitražu je pokrenuo Milanović i njegova vlada na temelju nepravomoćne presude, ali i da je bila pravomoćna ona bi jednako pala, jer mita nije bilo. Zbog čega se skrivala istina? Bogu hvala da je objavljeno ovo. Plenkovićeva vlada se našla u neobranom grožđu. Arbitražni sud sada je donio presudu prema kojoj je jasno da sam ja nevin i da korupcije nije bilo. Ja sam svjedočio na poziv suda. Arbitražni sud me pozvao kao svjedoka. Činjenica jest da su mene oni pozvali. Branio sam sebe, a Hrvatsku sam branio, tako što sam govorio istinu”, dodao je.

Sanader je izbjegavao direktno govoriti o ugovoru Ine i Mol-a, odnosno koliko je njime nanesena šteta INI.

“To je kompleksna tema i o njoj sada ne govorimo. Istina je da korupcije nije bilo, da Ježić laže i da korupcije nije bilo”, rekao je Sanader.

Rekao je i da sada može vratiti vrijeme, ponovno bi se odlučio na partnerstvo s Mađarima.

“Do ugovora je došlo mukotrpnim pregovaranjem Vlade. Istražno povjerenstvo Sabora je provelo istragu i utvrdilo da su ugovori dobri. No tema je je li do ugovora došlo korupcijom, a odgovor je na to dao arbitražni sud komisije UN-a. Mislim da je ugovor s MOL-om je dobar, ali to nije bitno. Bitno je da se do njega nije došlo korupcijom”, ponovio je.

Bivši premijer se osvrnuo i na snimku za koju je sud u Ženevi zaključio da je montirana, a on se s time slaže.

“To je javni restoran, došli smo unutra – bili smo trojica, odjednom na snimci nema Ježića. Kad se to dogodilo? Četiri mjeseca nakon mog odlaska iz politike, i nakon što je Ježić rekao na sudu da sam ja rekao da će biti neki novac. Sastali smo se jer sam ja osnovao konzultantsku tvrtku, Ježić me molio da mu pomognem riješiti dugove s Molom, i ja sam bio posrednik. Sastali smo se na javnom mjestu gdje ima kamera, gdje smo znali da se snima i gdje je bilo drugih gostiju. Kako smo mogli nešto dogovarati u listopadu da se dogodi u lipnju. To je smiješno. Očigledno je da je montirana. Mi smo se sastali tri mjeseca nakon mojeg izlaska iz politike i znali smo da nas se snima jer to piše i na vratima restorana – da postoji videonadzor”.

Na pitanje voditeljice što je zapisivao na salveti, Sanader je odmah ustvrdio kako ga je “pomiješala sa Franjom Tuđmanom i Paddyjem Ashdownom” te kako nikakve salvete nije bilo. Tvrdi kako je na običnom papiriću zapisao jedan telefonski broj koji mu je Hernadi dao.

Ponovio je još jednom da je snimka montirana.

“Ta je snimka montirana i to je jasno. Vlasnik restorana je na suđenju priznao uostalom da je snimka montirana”, rekao je Sanader, dodavši da u svemu ni mediji nisu nedužni.

Na pitanje voditeljice je li poznaje hrvatskog predstavnika u arbitražnom vijeću Jakšu Barbića , odgovorio je kako ga ne poznaje. Odnosno, tek da su se susretali na nekim događajima iz kjavnog života, ali kako ih definitivno ne vezuje poznanstvo niti prijateljstvo.

“Njega je predložila hrvatska Vlada, a ne ja. Nije ni bitno je li ga poznajem. Kada se imenuju član arbitražnog suda, sudac kojeg imenuje Hrvatska nema zadaću da brani interes te strane, nego interes istine. I oni su utvrdili istinu i na tome sam im jako zahvalan”, rekao je.

“Ja imam dosta kvaliteta i puno mana, ali nemam tu kvalitetu da znam što je Ježić htio reći svojim izjavama. Činjenica je da on laže, da se protiv mene već osmu godinu vode parnice bez dokaza, riječ protiv riječi. Zašto bi se Ježiću trebalo vjerovati? Ovo sad već predugo traje. Sve presude protiv mene su na višim instancama poništene. Zašto nitko nema nikakvih dokaza?”, zapitao se Sanader.

Komentirao je i trenutačnu situaciju u INI.

“Nije važno u kojoj hrvatskoj tvrtci ćemo brojati hrvatska zrnca. Bitno je da neka uprava dobro radi, da plaća svoje radnike, da plaća porez, a ne to tko je od članova uprave Hrvat ili Mađar. Samo zato što imaju jednog člana više u upravi, zbog toga je nastala cijela ova priča”, dodao je.

Za kraj je upitao pomalo ljutito voditeljicu zašto ga nije pitala gdje je pet milijuna eura navodnog mita koji je za njega uzeo Robert Ježić?

“Niste me cijelo vrijeme pitali gdje je 5 milijuna eura. Zašto me to ne pitate. To su navodno moji milijuni zbog kojih sam odležao u zatvoru. Ja ih nemam, a nema ih ni hrvatska država”.

Za kraj razgovora još je jednom ponovio kako se više nikad ne namjerava vratiti u politiku.

“Još jedan put, ovdje na vašoj televiziji, svečano ću reći to što očito svih najviše zanima, Ne mislim se vraćati u politiku”, rekao je Sanader.