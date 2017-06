IVO SANADER: ‘Ovo je najopasniji trenutak nakon rata. Dao sam ostavku jer nisam htio potpisati arbitražu, znao sam što predviđa’

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader komentirao je presudu Arbitražnog suda u Den Haagu koji je presudio da većina Piranskog zaljeva pripada Sloveniji. Tvrdi da je ostavku dao upravo zato jer nije htio potpisati arbitražu s tom zemljom.

ODLUKA ARBITRAŽNOG SUDA U DEN HAAGU: Slovenija dobila tri četvrtine Piranskog zaljeva i izlaz na otvoreno more! Evo kako izgleda granica

Sanader kaže kako se Hrvatska nalazi u ‘vrlo opasnom trenutku’.

‘Ovo je nakon Domovinskog rata i mirne reintegracije najozbiljnija situacija s kojom se suočavamo. Nije vrijeme da kritiziramo niti jednu Vladu, ako netko iz opozicije, Grmoja, Bernardić i slični imaju nešto za reći, neka kažu Plenkoviću’, kazao je Sanader u Dnevniku Nove TV.



On tvrdi da nije htio potpisati arbitražni sporazum jer je znao da predviđa većinu Piranskog zaljeva Sloveniji.

‘Nisam htio potpisati arbitražu’

‘Ovaj sporazum je bio meni ponuđen, ja ga nisam htio potpisati jer sam znao da predviđa većinu Piranskog zaljeva Sloveniji i onaj koridor koji je otprilike 166 kvadratnih kilometara. To je čisto otimanje hrvatskog teritorija. Borut Pahor mi je rekao da neće deblokirati pregovore ako na to ne pristanem. To su bili ti pritisci iz Europske unije, neki vrlo snažni lideri su rekli da mi imamo puno mora, a Slovenija ga ima malo, zašto ga onda ne bismo dali. To je smiješan argument, nije bilo ni jedan posto šanse da se na to pristane. Teza je bila da članstvo u EU nećemo kupovati teritorijem. Na na to nisam pristao, nažalost moja je nasljednica tri mjeseca nakon toga pristala’, kazao je Sanader koji tvrdi kako nitko iz Europe nije bio spreman pritisnuti Sloveniju te Pahora natjerati da povuče blokadu Hrvatske.

‘Mi smo jedina zemlja koja slavi poraz’

‘Na ulazu u dvorac Trakošćan stoji ploča da je tamo potpisan sporazum između Jadranke Kosor i Boruta Pahora. Mi smo jedina zemlja koja slavi poraz. Predlažem da se ta ploča makne’, rekao je Sanader.

Komentirao je i činjenicu da je Njemačka stava koji ne idu Hrvatskoj na ruku, odnosno tvrdi da će Hrvatska morati poštovati odluku Arbitražnog suda.

‘Ili Njemačka ne zna da je Arbitražni sud do kraja i bespovratno nepovratno kontaminiran i kompromitiran ponašanjem slovenskog arbitra i slovenske predstavnice. Očekujem da će naša Vlada poslati snimku s prijevodom u kabinet njemačke kancelarke. No, ako oni to znaju, što pretpostavljam da znaju, treba vidjeti koji su to drugi razlozi za ovakvo priopćenje koje je apsolutno neprihvatljivo i mislim da će to naš premijer riješiti u razgovoru s kancelarkom’, zaključio je Sanader.