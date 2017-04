IVICA I ANTE TODORIĆ ZALOŽILI POLA KULMEROVIH DVORA: Spasonosni kredit od sto milijuna eura Sberbank dao na račun osobne imovine

Tportal doznaje da su za veliki kredit od sto milijuna eura kojim je Agrokor ranije zatvorio porezni dug prema državi, Ivica Todorić i njegov sin Ante jamčili osobnom imovinom, između ostalog, i polovicom Kulmerovih dvora. U slučaju nenaplate kredita, ruski Sberbank naplatilo bi se Todorićevim nekretninama, pa i Kulmerovim dvorima.

Početkom ožujka je Agrokor od Sberbanka dobio sto milijuna eura kredita kako bi se kratkoročno spasili, 40 milijuna eura Todorić je od toga dao za porezni dug, a ostatkom je platio dio dobavljača. U tom se trenutku počelo govoriti da Agrokor ne duguje ni kune državi.

‘Novac je došao na poseban račun u Sberbank s kojeg su plaćeni dobavljači. Založeni su i Kulmerovi dvori i sva ostala privatna imovina Ante i Ivice Todorića‘, rekao je jedan izvor za Tportal.



S obzirom na to da je morao jamčiti i osobnom imovinom, očigledno je bilo da je Todoriću voda došla do grla. Na svoje ime Todorići imaju Kulmerove dvore, dio kuće u Dubrovniku i stan na Pantovčaku, dok je većina nekretnina ipak bila upisana na Agrokor.

U slučaju nenaplate kredita, polovica Kulmerovih dvora mogla bi završiti na bubnju, s obzirom na to da je uz Ivicu Todorića za kredit jamčio i njegov sin Ante, a Kulmerovi su dvori podijeljeni između Todorića i njegove djece: Ante Todorića i Ive Balent. Todorić je i ranije za otplate kredita jamčio Kulmerovim dvorima, no tada su to bile hipoteke.

