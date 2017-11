VRDOLJAK SE VRAĆA NA ČELO HNS-a: ‘Boli me glava kad se sjetim da je HNS sto dana pričao da nema šanse da ide s HDZ-om. Žao mi je ostavke’

Stari predsjednik stranke Ivan Vrdoljak – predložen je za novog šefa HNS-a na sjednici Središnjeg odbora stranke.

Nakon završetka sjednice Središnjeg odbora HNS-a izjave su dali Predrag Štromar i Ivan Vrdoljak.

“Središnji odbor je donio nekoliko bitnih odluka, a jedna od njih je da će se Sabor stranke održati 17. prosinca. Od danas počinje postupak kandidiranja za sve funkcije u stranci. Osim onih koje smo kandidirali preko Središnjeg odbora, svatko se ima pravo kandidirati”, kazao je Štromar i pojasnio da se kandidatura mora predati 72 sata prije početka Sabora.

“Središnji odbor je prihvatio prijedlog Predsjedništva da se u najuži tim predlože sljedeći ljudi: Marija Puh za potpredsjednicu, za drugog potpredsjednika kandidiran je Ivan Gulam, za predsjednika Ivan Vrdoljak (bivši predsjenik HNS-a), a za zamjenika predsjednika kandidiran sam ja”, kazao je Štromar.



Novinarima se obratio i Vrdoljak.

“Čast mi je da su u novom vodstvu Ivan i Marija, to su ljudi koji će kroz nekoliko godina voditi ovu stranku i politiku ove države. Ja se iskreno nadam i sudjelovati u nekim budućim vladama s rezultatom koji Središnji odbor i čitava stranka zaključe kao svoje prioritete. Prvo, želim jasno reći zašto sam podnio ostavku onaj dan – ona je bila emotivna. Ljudi kažu: “nema emocija u politici, izliječi se od toga, izbaci emociju”, ali nije bilo jednostavno donositi odluku preglasavnjem s dva-tri glasa s ljudima s kojima si gradio stranku, s ljudima koji su već sutradan napuštali stranku, iako znaš da će dobar dio članstva i Središnjeg odbora odluku donijeti kao jedinu racionalnu za RH, koja kaže nije nam bitan rejting stranke, bitno nam je što ćemo napraviti za svoju zemlju, koje ćemo rezultate donijeti svojoj zemlji”, kazao je Vrdoljak.

“Nisam mogao trijepiti te emocije iako sam 20 godina u politici niti strasti dok vodim organizaciju HNS-a. S odmakom od nekoliko mjeseci, nakon niza razgovora s prijateljima i stranačkim kolegama, zaključak nam je bio zajednički prihvatit ćemo kandidaturu. Previše volim te ljude i zato imam tu emociju i strast koji su prouzročili tu ostavku. Mnogi broj ljudi u stranci mi je to bitno zmjerio, ali kažu: “ako se vratiš nekako ćemo lakše nastaviti raditi’. Ja stojim iza toga. Više se nikada u HNS-u neće dogoditi da će se graditi lik i djelo njegova lidera nego će u fuksu biti na rezultatu”, rekao je Vrdoljak.

“Žao mi je što sam dao ostavku: Boli me glava kad pomislim da sam pričao jedno dobrih 100 da nema šanse da idemo s HDZ-om, jer sam tada vjerovao da nema šanse, nisam vjerovao da je moguće da će se HDZ i Most posvađati drugi put, nisam vjerovao da je moguće da će SDP i HSS potpisati strateški sporazum, niti da će o naših šest mandata ovisiti budućnost obrazovanja, gospodarstva, sedmih izbora po redu i milijarde kuna koje će koštati hrvatske građane. Gradili smo imidž lidera oporbe i, narvno, da me to dans boli. I volio bih da se to nije dogodilo. Pa tko je sretan da govori 100 dana “ne, ne, ne” i onda stranka ti dođe i kaže vidi – nemamo izbora”, zaključio je Vrdoljak, piše N1.