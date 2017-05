IVAN VRDOLJAK: ‘SDP nam govori da smo im priljepak, a kada idemo samostalno bez njih onda plaču jer ne mogu bez nas do većine’

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak gostujući je u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji kazao je kako HNS unatoč gubitku tri grada, Kraljevice, Varaždina i VaraždinskiH toplica i dalje smatra svoju stranku trećom političkom opcijom iako isto tvrde i Most s Božom Petrovom i HSS sa Krešom Beljakom.

‘Možemo mi biti i dvanaesta politička opcija ako uspijemo osim ove dvije osvojene županije za dva tjedna osvojiti još dvije u kojima imamo velike šanse, Osijek, Zagreb i Dubrovnik. Nama je važno da preuzmemo odgovornost za te sredine, a ne kako ćemo se zvati’, kazao je Vrdoljak.

Upitan osjeća li se odgovornim što su Varaždinci otrčali u zagrljaj Ivanu Čehoku koji je otišao s mjesta gradonačelnika kako bi izašao iz zatvora, nakon što je grad vodio njihov čovjek, kazao je da su građani ti koji daju konačan sud.

‘Uvijek osjećaš dio krivnje, i lovi te dio grižnje savjesti, ali konačni sud daju građani koji biraju vlast i građani su dali šansu Čehoku da uđe u drugi krug, ali i dalje mislim da to nije izgubljena bitka i da unatoč razlici kandidat kojeg mi podržavamo može do pobjede. Žao mi je zbog poraza Nade Turine jer je tamo u Kraljevici napravila dobar posao. Kažu da više to neće biti Kraljevica, već Kradesnica, a na nama je da tamo ispravimo to za četiri godine’, kazao je Vrdoljak.



Ne misli da je Mrak Taritaš lošije prošla zbog njega

Nije prihvatio kritiku da je Anka Mrak Taritaš izgubila prednost pred Bandićem dijelom i zbog njegovog djelovanja u parlamentarnoj krizi, što tvrde i neki SDP-ovci iz vrha stranke bliski Davoru Bernardiću.

‘Svašta se govori u javnom prostoru, svašta je govorio i Tomislav Karamarko i Božo Petrov. Svašta govori i Nikola Grmoja sa svojih čitavih 20 dana tradicije borbe protiv HDZ-a. Ono što je ključno jest da je Bandić dobio 40.000 glasova manje nego zadnji puta, a Anka Mrak Taritaš 10.000 više nego Rajko Ostojić tada. Zaostatak od šest posto se sigurno može stići, a dokaz tome jest i da smo prije četiri godine sa našim kandidatom Vrkićem zaostajali osam i pol posto za Bubalom i pobijedili u drugom krugu. Zašto to ne bi napravili i u Zagrebu’, kazao je Vrdoljak dodavši kako vjeruje da svi građani koji su žarko željeli smjeniti Bandića sa Sandrom Švaljek, željet će to isto u drugom krugu žarko sa Ankom Mrak Taritaš.

VRDOLJAK O REZULTATU MRAK TARITAŠ: ‘Ovo je šansa da promijenimo Bandića i krenemo u novu eru Zagreba’

Upitan kako se osjećao kada je vidio da je Anka Mrak Taritaš morala istupiti sa izjavom da bi u slučaju dogovora HNS-a i HDZ-a izašla iz te stranke, Vrdoljak je kazao da je to bio njen potpuno racionalan potez.

‘Potpuno racionalno jer utjecaj parlamentarne krize i ovakvih iracionalnih ideja zagadila je javni prostor i ona je samo rekla jasan stav oko nekog imaginarnog preslagivanja sa HDZ-om’, kazao je Vrdoljak koji misli da neće biti problem Anki Mrak Taritaš napraviti većinu u Skupštini ako pobjedi.

‘Kad pobjedi doći će katarza u svijesti ljudi da je gotova era Milana Bandića i bavit ćemo se sadržajem na jasan i transparentan način. Onda će svi trčati pod šator pobjednika jer treba dati nakon ere Bandića šansu, bar šansu treba dati Anki Mrak Taritaš. Zar ona bar ne zaslužuje šansu voditi Zagreb nakon Bandića?’, dodao je Vrdoljak.

Svojim rezultatom od 8 posto je zadovoljan

Osim u Zagrebu uvjeren je i u pobjedu u Osijeku gdje je kazao kako je Ivan Vrkić svoj čovjek i kandidat, ali da oni blisko surađuju i da je on u politiku ušao na njegov nagovor prije četiri godine. Također, osim pobjede Vrkića kazao je kako vjeruje u pobjedu Šišljagića u Osječko baranjskoj županiji jer je po njemu drugi krug izbora tamo referendum kandidata građanskog centra protiv HDZ-ovaca.

Upitan kakav je on to lider oporbe ako je u svojoj županiji osvojio kao nositelj lista nešto više od osam posto, kazao je kako tim rezultatom jako zadovoljan.

‘Bez kandidata za župana smo postigli jedan posto manji rezultat nego SDP sa svojim kandidatom za župana i zadovoljan sam tim rezultatom. Imamo pet mandata, potpuno isto kao i SDP. U drugom krugu moramo sada mobilizirati glasače SDP-a da glasaju kontra HDZ-ovog Anušića, ali i glasače drugih kandidata koji nisu prošli, a svima je bliži Šišljagić kao predstavnik građanskog centra nego HDZ-ov Anušić’, kazao je Vrdoljak.

U emisiji je rekao kako HDZ ne zaslužuje Dubrovnik.

‘Radili su tamo nekoliko puta izvanredne situacije. Očekujemo podršku svih kandidata i građana našem kandidatu Valentinu Dujmoviću, jer Franković očito misli sedmi puta izgubiti kao što svaki puta izgubi i nikad mu poraza nije dosta. Ne vidim kako može itko stati iza ovakvih HDZ-ovaca’, kazao je Vrdoljak.

‘Komadina nas je prevario kao nitko nikad’

Dodao je i kako je HNS dokazao na primjeru Rijeke kako oni nisu priljepak SDP-u, već stranka bez koje SDP ne može stvarati većinu. Upitan kako komentira zamjerke potpredsjednika SDP-a Rajka Ostojića da su uskraćivanjem podrške Obersnelu uzrokovali drugi krug i trošak građanima, a ne pobjedu Obersnela u prvom, Vrdoljak je kazao da su o tome trebali razmišljati daleko prije.

‘Kada idemo u koaliciju sa SDP-om, onda kažu da smo priljepak SDP-u i da bez njih ne bi postojali. Kada odemo odvojeno i osvojimo sedam posto onda nas napadaju što smo se odvojili. A baš smo to htjeli, pokazati svoju snagu i to u bastionu SDP-a gdje je puno teže doći do sedam posto, i sad im fale naši mandati do većine. Ali to nije problem jer podržat ćemo Vojka Obersnela protiv Burića koji je učenik Ivice Relkovića i dati mu još ovaj mandat i dogovoriti projekte za podršku u Gradskom vijeću’, kazao je Vrdoljak.

VRDOLJAK JE SIGURAN: ‘Riječ je o evidentnoj novoj krizi Vlade Mosta i HDZ-a’

I dok je prema Obersnelu poslao pomirljivije poruke, primorsko goranskog župana i potpredsjednika SDP-a nazvao je prevarantom.

‘U Primorsko goranskoj županiji se dogodila prevara i to prevara od strane Zlatka Komadine. Imali smo s njim potpisani sporazum koji smo svi poštivali i na dan predavanja liste nas je izbacio s liste zbog neke odmazde. To se ni meni ni mojim kolegama koji su dulje od mene u politici nikada nije dogodilo, takva vrsta prevare. Doveli su nas pred gotov čin, mislili su da nećemo stići imati listu i mi smo u zadnji dan složili listu koja je osvojila 4,6 posto i nažalost nekoliko stotina glasova nam je falilo da uđemo u Županijsku skupštinu u kojoj sada Komadini fali baš to za većinu’, kazao je Vrdoljak koji je poslao i poruku što se tiče daljnjih odnosa između SDP-a i HNS-a na nacionalnoj razini.

‘Mi ćemo nastaviti politički djelovati tamo kroz Gradsko vijeće Rijeke, načelnika Malinske ili Cresa, ali ovu prevaru im nećemo zaboraviti. Bit ćemo oprezniji drugog puta sada kada ćemo razgovarati sa tim ljudima na nacionalnoj razini. Kad nas jednom prevare se iznenadimo, a kad drugi puta idemo, onda pazimo’, kazao je Vrdoljak.

O odnosima s SDP-om

Tvrdi da oni nisu nikada bili u sukobima i ratovima sa SDP-om do 2011. kada su ušli u Kukuriku koaliciju sa njima po prvi puta, ali na pitanje mogu li oni surađivati sa SDP-om nije dao jasan i nedvosmislen odgovor.

‘Mi sigurno možemo razgovarati, ali ne znači da ne možemo sutra raditi u zajedničkoj Vladi ako odemo odvojeno na izbore. Važno je da artikuliramo stavove i dogovorimo zajednički program. Mi smo donijeli koalciji preko 130 000 preferencijalnih glasova i ako HSS dobiva sa 37 tisuća šest mandata od SDP-a mi bi onda trebali dobiti 15 mandata. Ali toliko ne tražimo, mi ne tražimo da nam se išta dade, jer mi smo svoje mandate osvojili’, kazao je Vrdoljak.

Upitan kako komentira izjavu predstojnika kabineta premijera Plenkovića, Davora Božinovića da ne isključuju mogućnost suradnje sa HNS-om u Vladi nakon lokalnih izbora, Vrdoljak je rekao da je slično govorio i Karamarko pa je završio kako je završio.

IVAN VRDOLJAK PROTIV PRESLAGIVANJA: ‘Spremni smo razgovarati jedino o vladi nacionalnog jedinstva’

‘Neću analizirati ničije izjave bili oni u vrhu HDZ-a. Nismo svi isti, pokušajte vjerovati našim riječima da nećemo sudjelovati u Vladi HDZ-a, a kamoli ih podržavati kao manjinsku Vladu. Isto je bilo i lani kada se isto dogodilo kao i sada i mi smo jasno glasali za pad Vlade. Prestanite vršiti političko silovanje i pokušajte vjerovati da postoje ljudi koji kada nešto kažu to i naprave. Grmojinih deset ponovljenih laži polako postaju istina u glavama mnogih, a mi i dalje radimo isto. Ista je odgovornost HDZ-a i Mosta za kaos u Hrvatskoj i u ovoj i onoj Vladi’, kazao je Vrdoljak.

Upitan misli li da Hrvatsku čekaju novi parlamentarni izbori rekao je da misli da da, ali da je to pitanje za Andreja Plenkovića.

‘On treba pokazati većinu odmah tjedan dana nakon lokalnih izbora, a ako nema većinu neka onda idemo na treće parlamentarne izbore u tri godine. Samo želim da onda motiv ljudima da onda izađu na izbore jer čim je izlaznost niska tada profitiraju te radikalne i populističke opcije. Ja želim potpisati zahtjev i za raspuštanje Sabora, ali očekujem da će čitav klub SDP-a i čitav klub Mosta potpiše naš zatjev za raspuštanje Vlade. Pomislio sam da Mostovci čekaju kraj lokalnih izbora da opet odu kod predsjednice pa kad se spuštaju niz stepenice se predomisle i vrate HDZ-u’, kazao je Vrdoljak.

‘lako je uvijek odmah biti kriv’

Vrdoljak tvrdi da HNS-ovac Pero Lučin nije bio suzdržan prema novoj voditeljici kurikularne reforme Culej jer to pokazuje neku vrstu suradnje s Vladom.

‘Jasno je danas artikulirao svoj stav. Dva sata prije sjednice je dobio imena tek i kao odgovoran čovjek nije mogao odmah biti protiv. Lako je uvijek odmah biti kriv, već je bio suzdržan, ali dan poslije je rekao da bi bio protiv da je imao sve ove informacije koje je dobio. Ako ne bude promjena načina rada Povjerenstva za obrazovanje, ako budu smokvin list onda Pero Lučin treba izaći van iz samog povjerenstva’, kazao je Vrdoljak.

A što se Agrokora tiče, smatra da koncernu treba pod hitno kredit od 400 milijuna kuna, a ne zabavljanje jasnosti trivijalnim podacima.

‘Javnost se zabavlja sa ugovorima Todorića, a ne dugovima dobavljačima koji se ne mogu vratiti tako da se proda jahta ili helikopter. Agrokoru treba 400 milijuna eura kredita da se osigura likvidnost, plaćenje dobavljačima i proizvođačima. Nakon toga možemo ići u konsolidaciju koncerna i restrukturiranje’, kazao je Vrdoljak.