IVAN VRDOLJAK PROTIV PRESLAGIVANJA: ‘Spremni smo razgovarati jedino o vladi nacionalnog jedinstva’

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak nakon odluke premijera Andreja Plenkovića da razriješi trojicu Mostovih ministara odbacio je u četvrtak mogućnost parlamentarnog preslagivanja u kojem bi sudjelovao HNS, ali je ustvrdio kako bi bio spreman sudjelovati u razgovorima oko moguće vlade nacionalnog jedinstva.

“Naravno da nema preslagivanja, ako oni ne mogu funkcionirati, treba ići na nove izbore. No, pitanje je što uopće dobivamo novim izborima. Politički sustav je zagađen, Hrvatska je ozbiljno politički ugrožena, ali i gospodarski i financijski”, rekao je Vrdoljak u razgovoru za 24 sata.

PETROV: ‘Plenković mora odlučiti hoće li rušiti ovu Vladu! Novi izbori ili preslagivanje? To zna samo jedan čovjek…’

Kazao je da HDZ drugi put ruši vlastitu većinu, a ne donosi rješenja, ne preuzima odgovornost. “Ne rješavaju reforme, drugi put ruše Vladu, to je potpuna neodgovornost prema građanima”, rekao je Vrdoljak dodavši da je ovo prvi jaki potez Andreja Plenkovića.



MOSTOVCI UZVRATILI PLENKOVIĆU: ‘Ovo je sad kraj! Vlada ne pada zbog Mosta nego opet zbog HDZ-a’

ŠTO NAKON PLENKOVIĆEVOG ŠOKANTNOG POTEZA: Moguće su ove dvije opcije

“Ako Plenković ima ideju o vladi nacionalnog jedinstva u kratkom roku, ja ću biti spreman sjesti za pregovarački stol. Ne želimo sudjelovati ni u kakvim preslagivanjima. Vlada nacionalnog jedinstva je široka i okupljala bi brojne stranke. Dođe li do izvanrednih izbora, očito je da HDZ i Most više ne funkcioniraju, onda bi Most mogao u koaliciju sa SDP-om”, rekao je Vrdoljak.

SVE O NOVOJ KRIZI U VLADI ČITAJTE U NAŠEM SPECIJALU