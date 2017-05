VRDOLJAK O REZULTATU MRAK TARITAŠ: ‘Ovo je šansa da promijenimo Bandića i krenemo u novu eru Zagreba’

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak izrazio je u nedjelju zadovoljstvo rezultatima prvih izlaznih anketa prema kojima kandidatkinja koalicije SDP-HNS-HSS-HSU-Naprijed Hrvatska-SU Anka Mrak Taritaš s 26,8 posto ulazi u drugi krug lokalnih izbora za zagrebačkog gradonačelnika, ocijenivši da je očigledno kako građani žele promjene.

Prema prvim izlaznim anketama objavljenima u 19 sati nakon zatvaranja birališta, aktualni gradonačelnik Milan Bandić dobio je 30,1 posto glasova, slijedi ga Mrak Taritaš s 26,8 posto, dok je Sandra Švaljek osvojila 17,7 posto glasova.

“Imamo formulu pobjede koja treba doći za 15 dana”

“Drago mi je da je veća izlaznost, oduševljen sam rezultatom iz Zagreba zato što je očigledno da je 70 posto građana glasovalo za promjene u Zagrebu i da su konačno ono što smo vjerovali od prvog dana – da je Mrak Taritaš najbolja buduća zagrebačka gradonačelnica – vidjeli mnogi građani da imamo šansu”, komentirao je Vrdoljak.

“Šansa je s ovim rezultatom očigledna – da promijenimo Bandića i krenemo u novu eru Zagreba”, dodao je.



Ocijenio je da to što SDP nije imao svog kandidata, već je podržao Mrak Taritaš nije znak da je HNS jači od SDP-a u Zagrebu, već da je 2017. došla politika koja ne smije robovati strankama nego najboljim osobama i kandidatima.

“U krajnjoj liniji, nije HNS bio temelj ove kampanje, već Anka Mrak Taritaš i njezin tim ljudi koji trebaju sutra voditi Zagreb. Tako se mi ponašamo, a tako su se očito odlučili potencijalni koalicijski partneri i to je formula uspjeha i pobjede koja treba doći za 15 dana”, naglasio je predsjednik HNS-a.

Što se tiče Osijeka, Vrdoljak je kazao da su tamo zadržali poziciju, da je stabilizacijski mandat završio i da kreću u razvojni mandat te da je u Rijeci također kontinuitet. U Splitu, kaže, nisu ušli kandidati za koje bi volio da uđu, no ne bi se, dodao je, previše na to obazirao. “Mi smo to očekivali s obzirom na neke prethodne ankete”, istaknuo je.

Rajko Ostojić: “70 posto građana Zagreba želi promjene”

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić također je ocijenio da rezultati prvih izlaznih anketa govore da 70 posto Zagrepčana želi promjene i drukčiji Zagreb.

“Sedamdeset posto građana ne želi zaostali Zagreb koji je u nekom drugom stoljeću, već žele Zagreb koji će biti lokomotiva cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku imate četiri dizalice na jednom gradilištu u Vrbanima. Nigdje drugdje. Diljem Zagreba se ne gradi – ne rade se vrtići, škole i to je upravo ono što će napraviti Mrak Taritaš”, istaknuo je.

“Očito je došlo vrijeme da imamo gradonačelnicu, ženu, gospođu”, rekao je, izrazivši uvjerenje u pobjedu za dva tjedna u drugom krugu izbora.

Ostojić je naglasio da je razlog što SDP nije imao svog kandidata to što je njihov kandidat Davor Bernardić u međuvremenu postao predsjednik SDP-a Hrvatske i nije bilo vremena da grade novog kandidata. “Ali Anka Mrak Taritaš dijeli slične, gotovo iste značajke i vrijednosti koje dijelimo mi i to je nešto što apsolutno podupiremo”, dodao je.

“Što se tiče ostalih gradova, naš kandidat pobjeđuje, a dva kandidata koja podupiremo – Ivica Vrkić u Osijeku ulazi u drugi krug kao prvi, a Mrak Taritaš kao druga. Ovo je rezultat koji očekujemo i mislim da ćemo imati čak tri gradonačelnika od četiri velika grada”, naglasio je.

Anka Mrak Taritaš trebala bi se u izbornom stožeru pojaviti oko 22 sata.