IVAN VILIBOR SINČIĆ: ‘Naš zastupnik je vidio SOA-ino izvješće o Agrokoru, bio je šokiran…’

U emisiji ‘Nedjeljom u 2’ Hrvatske radiotelevizije gost je bio predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić koji se, među ostalim, osvrnuo na prijedlog državnog proračuna za 2018. godinu te kupnju borbenih zrakoplova.

Njegova stranka predlaže da se umjesto kupnje borbenih zrakoplova 350 milijuna kuna usmjeri na obrazovanje i zapošljavanje. “Više vrijedi 10 tisuća zaposlenih nego borbeni zrakoplovi”, kazao je Sinčić.

Prijedlog proračuna za iduću godinu sličan je onima iz prijašnjih godina i u njemu nema nikakvih pravih promjena, reformi niti vizije – ustvrdio je. S druge strane, kaže kako je nevjerojatno da je Vlada za samu sebe udvostručila proračunski iznos.

“Stoga smo među svojih 14 amandmana koje smo dali na prijedlog proračuna, zatražili da se uzme jedan posto od davanja za Vladu i dâ školskim odborima za učeničke obroke jer ima djece koja dolaze u školu gladna i ruše se od gladi na nastavi”, kazao je Sinčić dodavši kako nema iluzija oko prihvaćanja amandmana jer se ne sjeća da je Vlada, otkako on prati politiku, ikada prihvatila neki amandman oporbe.

Stanje u pravosuđu mora se hitno početi rješavati, a neki rezultati mogu se vidjeti već za 30 dana – kazao je davši kao primjer problem stečajne mafije koji bi se riješio donošenjem pravilnika o dodjeli stečajnih postupaka na elektroničkoj dražbi, ali bez mogućnosti da sudac naknadno može intervenirati na tu elektroničku dražbu.

“Novac koji se daje u pravosuđe je preventivni novac. Da je na vrijeme sređeno stanje s Inom, da se dao novac USKOK-u ne bi sada plaćali velike iznose”, smatra Sinčić.

“Po izrazu Bunjčevog lica vidio sam da to neće dobro završiti”

Što se tiče sudbine Agrokora, lider Živog zida smatra da će kompanija na koncu otići u stečaj. O tome kakvo je stanje u Agrokoru, možda najbolje govori izvješće SOA-e koje je, kao predstavnik Živog zida u saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, imao prilike vidjeti i saborski zastupnik Branimir Bunjac. SOA je izvješće o Agrokoru sastavila na zahtjev tog odbora.

“On je vidio izvješće, ali je potpisao da ne smije ništa reći. Međutim, po izrazu njegovog lica vidio sam da je šokiran i da to neće dobro završiti”, kazao je Sinčić i naglasio kako su se sve dosadašnje Vlade klanjale Ivici Todoriću.

Odbacio je tezu da Živi zid zastupa interese Rusije u Hrvatskoj nazvavši je apsurdnom. “Mi se zalažemo za neutralnost Hrvatske po švicarskom modelu”, dodao je.

O prelamanju američkih i ruskih interesa u sluačju Agrokora kazao je da su vidljivi i iz pojave američkog fonda Knighthead Capital.

“Ne bih se čudio da je gospođa Martina Dalić, kada je iz Vlade Jadranke Kosor otišla raditi za MMF u New York, dovela Knightehead Capital u Hrvatsku. Vladin izvanredni povjerenik Ante Ramljak ušao je u neke odnose s njima koji su koruptivni sami po sebi. To je velika geopolitička igra i preveliki su dugovi da bi sve to sretno završilo”, ustvrdio je Sinčić.

Za saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor kaže da bi moralo nastaviti s radom iako ga HDZ sabotira od početka i zavlači njegov rad pozivanjem trećerazrednih svjedoka, sve kako bi oni ključni poput Martine Dalić ili Zdravka Marića došli tek na kraju, ako uopće i dođu.

“Jako su dobro odigrali jer sve ovisi o njihovim rukama. S povjerenstvom treba ići dalje. Predložili smo i desetak izmjena zakona koje bi poboljšalo rad ovog i sličnih povjerenstava – da se ono produži na osam mjeseci, da se uvede institut vještaka, da se dokumentacija prikupljena trajno stavi u arhivu Sabora…”

Na pitanje voditelja emisije Aleksandra Stankovića o vezama Živog zida sa srpskom ultranacionalističkom strankom Dveri, Sinčić je rekao da su s njihovim predstavnicima samo jednom gostovali u nekoj televizijskoj emisiji u kojoj su i jedni i drugi govorili protiv globalizma.

No, Stanković je Sinčića suočio sa sadržajem pisma poslanog čelniku stranke Dveri Bošku Obradoviću, objavljenog i na web-stranici Dveri, kojim mu čestita ulazak u Skupštinu Srbije te ga poziva da posjeti Hrvatski sabor. Usto je emitirana i snimka na kojoj Obradović i članovi njegove stranke nakon ovotjedne presude Ratku Mladiću u Haagu iskazuju divljenje njemu i Radovanu Karadžiću kao najvećim srpskim junacima.

“Ne sjećam se baš toga pisma. Na razini Europe dijelimo program sa svim strankama koje se bore potiv globalizma, EU i NATO-a. Mi nismo nacionalisti, mi smo patrioti. A u dijelu njihove stranke ima veliksorpskih elemenata i od toga se ograđujemo”, kazao je Sinčić.

Na inzistiranje voditelja da pojasni okolnosti slanja pisma, odnosno poziva Obradoviću u Hrvatski sabor, Sinčić je odgovornost prebacio na tajništvo svoje stranke.

“Slali smo niz takvih priopćenja diljem svijeta onima koji su protiv američkog globalnog imperijalizma i hegemonizma. Poziv njemu ne stoji, vjerojatno je tajništvo po automatizmu poslalo taj poziv. Taj poziv ne stoji”, ponovio je poprilično zatečeni Sinčić.

