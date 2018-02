IVAN VILIBOR SINČIĆ: ‘Građane u Saboru predstavlja Živi zid, a ne sistemske stranke’

Ivan Vilibor Sinčić je na sastanku sa članstvom i simpatizerima u Rijeci rekao kako Živi zid ne želi sudjelovati u vlasti sa HDZ-om ili SDP-om.

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić u nedjelju je u Rijeci na sastanku s članstvom i simpatizerima ustvrdio da u toj stranci slušaju i analiziraju volju građana i da su oni, kao saborski zastupnici, njihovi pravi predstavnici u Saboru te da se u tome razlikuju od “sistemskih” stranaka.

“Mi smo posljedica razvoja svijesti kod građana, a kako ta svijest bude rasla, bit će nas sve više”, rekao je Sinčić. U Hrvatskoj se, kaže, na vlasti ciklički smjenjuju HDZ i SDP, a Živi zid u tome, koaliranjem ili suradnjom, ne želi sudjelovati. “Ne želimo koalirati s njima jer su nas dosadašnje koalicije brojnih s te dvije političke stranke dovele tu gdje jesmo”, rekao je.

Sinčić je ocijenio da je Hrvatskoj potrebna nova snaga, neovisna od dosadašnjih vodećih političkih struktura, a to, dodaje, shvaća sve više ljudi. Rekao je i da je u Hrvatskoj na djelu smjena generacija, jer je ona koja je dosad djelovala propustila učiniti mnogo toga. “Trebala je izgraditi institucije i provesti reforme, a to će očito biti naš posao”, zaključio je Sinčić.



Plutajući LNG terminal na Krku za Živi zid je neprihvatljiv

Sinčić je poručio da je za Živi zid neprihvatljiv plutajući LNG terminal na Krku te da treba usporediti “sve moguće ponude za opskrbu plinom” umjesto da se, kako dodaje, “a priori ide pogodovati jednom interesu koji najviše gura SAD”.

Rješenje problema brodogradnje vidi u smjeni uprava i u nastavku državnog potpomaganja dok brodogradilišta ne postanu profitabilna, neovisno što o tome misli i traži EU. “Svjesni smo članka 108 zajedničkog sporazuma, ali nama je naš interes na prvom mjestu. Brodogradnja postoji stoljećima i ne smije se zbog birokatskih i političkih prepreka ugasiti”, istaknuo je Sinčić.

NOVO ISTRAŽIVANJE O STRANKAMA OTKRILO: Živi zid postao treća politička snaga u Hrvatskoj

‘Igraju se političke igrice’

Zamoljen da komentira postupak odabira novog sastava Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Sinčić je naglasio kao se – kad god je riječ o borbi protiv korupcije i sukoba interesa – uvijek kalkulira, odugovlači i igraju se političke igrice te ocijenio da je to sramotno i štetno te da se time narušavaju demokratski standardi. Iz Živog zida očekuju da to pitanje dođe do Sabora. Ocijenio je da je dosadašnje povjerenstvo radilo dosta dobro i kvalitetno te da mora nastaviti s radom i biti neovisno o političkim strankama.

Komentirajući pokazatelje iz anketa po kojima podrška građana Živom zidu raste, Sinčić je rekao da su građani prepoznali rad stranke i njenu vjerodostojnost, a za blagi pad rejtinga Mosta nezavisnih lista rekao je da je predsjednik Mosta Božo Petrov imao više prilika provesti barem dio svojih reformi, ali da je sve prokockao. “S jedne strane nije ih imao pripremljene, a s druge strane suludi je plan pokušavati s HDZ-om li SDP-om išta mijenjati, kad kod njih ne postoji politička volja da se išta mijenja”, ustvrdio je Sinčić.