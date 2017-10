IVAN TODORIĆ PRODAO SVOJU LUKSUZNU VILU U DUBROVNIKU: U cijeloj priči najzanimljivije je tko su novi vlasnici

Mlađi sin Ivice Todorića, Ivan, odlučio je prodati svoju luksuznu nekretninu u Dubrovniku baš u vrijeme kad je započelo urušuvanje najvećeg koncerna u Hrvatskoj.

Riječ je o luksuznoj vili na Pločama, nedaleko od tvrđave Revelin, koju je Ivan Todorić prije tri godine dobio na dar od oca Ivice. No, u cijeloj toj priči najzanimljiviji je kupac – zahtjev za promjenu vlasništva, a na temelju kupoprodajnog ugovora, podnesen je sredinom ožujka ove godine, a kao nova vlasnica ovih se dana u zemljišne knjige upisala Iris Valentić koju s obitelji Todorić veže kumstvo, piše DuList.

Stvari postaju zanimljivije kad se zna da je upravo žena kojoj je Ivan Todorić prodao svoju vilu ista osoba od koje je 2011. godine vilu kupio Ivica Todorić i koji ju je kasnije ugovorom o darovanju prenio na mlađeg sina. Iris Valentić i Ivan Todorić su inače, kumovi. Todorić Jr. je naime, bio vjenčani kum njenom suprug Ivanu Valentiću.



DuList navodi da je Iris Valentić kćerka dubrovačkog poduzetnika Srećka Žuneca, koji je luksuznu vilu na Pločama kupio 2007. godine te da nekretnina, koja ima svojstvo spomenika kulture, nije uvijek bila u sadašnjem raskošnom izdanju, Naime, vila je bila u derutnom stanju, a riječ je o obiteljskoj stambenoj zgradi i tada ruševnoj vrtnoj zgradi s pripadajućim zemljištem ukupne površine od 649 ‘kvadrata’.

Prije Žunecove kupnje ovaj je spomenik kulture bio po pravu prvokupa ponuđen Vladi RH, Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, no interesa za kupnju nije bilo. Žunec je ispred vile izgradio i bazen koji je nekretnini dao dodatnu vrijednost te ju je poklonio svojoj kćeri koja se 2009. godine udala za Ivana Valentića, sina bivšeg hrvatskog premijera Nikice Valentića, a mladencima je kum, kako smo već spomenuli, bio Ivan Todorić.

Todorić je vilu od Iris Valentić kupio 2011. godine kada je izvršena predbilježba prava vlasništva, no tek dvije godine kasnije izvršena je i uknjižba vlasničkog prava. Nakon šest godina, prodajom, Iris Valentić ponovno postaje vlasnicom velebnog zdanja.

Upravo kad su mediji počeli izvještavati o krizi u Agrokoru, gdje je u Nadzornom odboru kao predsjednik prije izvanredne uprave, sjedio Ivan Todorić, on se odlučio na prodaju. Spomenimo i to da su sve glasnija šuškanja kako će ruska Sberbanka krenuti u preuzimanje dijela privatne imovine Ivice Todorića i njegove obitelji koja je služila kao jamstvo za posljednji kredit od 100 milijuna eura. Ako do toga dođe, dubrovačka vila je sigurna jer ona nema nikakvih terećenja.