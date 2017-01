PERNAR ZAPRIJETIO U SABORU: ‘Ako me Reiner bude prekidao, uvijek ću ići do kraja…’

Zastupnik Živog zida Ivan Pernar najavio je u srijedu kako će ubuduće, kada ga potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ), bude prekidao u izlaganuju “ići do kraja” odnosno dok ga Straža ne iznese iz sabornice.

“Navješćujem da ću svaki idući put, kad me predsjedavajući Reiner bude prekidao, ići do kraja, sve dok me saborska Straža neće nositi”, najavio je Pernar, kojega je u petak straža iznijela iz dvorane, kao i njegovog stranačkog kolegu Ivana Vilibora Sinčića, dok je Branimiru Bunjcu (također Živi zid), koji je to snimao, jedan od stražara oduzeo mobitel.



Pernar upozorava da u proteklih 25 godina nije bilo slučaja da se nad nekim zastupnikom primjenila “onakva vrsta sile” kao nad njim po “Reinerovoj direktivi”.

NEVIĐENI CIRKUS U SABORU, STRAŽA IZNIJELA PERNARA, ON URLAO: ‘Ovo je demokracija, ovo je HDZ! Gledajte!’

JE LI SABORSKA STRAŽA PREKRŠILA OVLASTI DOK JE IZBACIVALA PERNARA? ‘Našem zastupniku su oduzeli mobitel!’

To su opasni presedani, želim se izboriti za slobodu govora, ne samo svoju, nego i drugih zastupnika, istaknuo je zastupnik Živog zida.

Nedopustvim je nazvao oduzimanje mobitela zastupniku Bunjcu. To je nedopustivo, tim više jer je po Ustavu cenzura zabranjena, isključivi cilj oduzimanja bio je spriječiti da javnost vidi što se u Saboru događa, rekao je Pernar.

Istaknuo je i kako svaki zastupnik ima pravo raspravljati u vremenu koje mu daje Poslovnik, te kako uloga predsjedavajućeg Reinera nije da “svakom loncu bude poklopac” to jest da komentira, docira, ometa.

Petrov: Egzibicionizmu nije mjesto u Saboru

Reinerovo postupanje brani Branko Bačić (HDZ). U konkretnom slučaju, predsjedavajući Reiner imao je pravo da provodi i čuva Poslovnik, a time i dignitet Sabora i razinu rasprave, rekao je Bačić, koji se građanima ispričao za “prilično neprimjerene scene” koje su u petak vidjeli u Saboru.

Najavio je da će Klub HDZ-a “itekako razmisliti” o dosadašnjoj praksi čuvanja imuniteta zastupnika ako se nastavi s praksom započetom u ovom mandatu. “Kad se bude tražilo skidanje imuniteta pojedinim zastupnicima po privatnim tužbama, itekako ćemo voditi računa kako se kao zastupnici ponašamo prema osobama kojima ne dozvoljavamo da zadovoljštinu ishode na sudu kako bi obranili svoju čast. Ne samo da im to ne dozvoljavamo, nego im još jednom nanosimo uvrede, kaljamo njihov ugled”, rekao je Bačić.

Predsjednik Sabora Božo Petrov podsjeća kako je zadaća predsjedavajućeg da saborska rasprava bude konstruktivna i po Poslovniku.

Obećavam, držat ću se Posovnika, ali nećete imati mogućnost da pričate što god hoćete, kao zastupnici pozvani ste da se držite teme i budete konstruktivni, poručio je zastupnicima. “Ukoliko želite prosvjede, egzibicionizam, za sve postoji primjereno mjesto, no egzibicionizmu nije mjesto u Saboru”, jasan je Petrov.

Ne spori zastupnicima pravo da govore u propisanom vremenu, ali im skreće pozornost da u Poslovniku jasno stoji da se moraju držati teme. Ako će svaki od 151 zastupnika svoje dvije minute koristiti kako hoće, možete zamisliti na što će se pretvoriti, rekao je predsjednik Sabora.