ISTRAŽIVANJE POKAZALO KAKO DO POSLA: ‘Rekli su mi da se učlanim u stranku i da je posao onda moj’

Zarobljavanje javnih institucija i resursa na lokalnoj razini stvara niz negativnosti: nove nejednakosti ili produbljivanje postojećih, generiranje osjećaja nemogućnosti i besmislenosti javnog djelovanja, a u konačnici i političku apatiju i nezainteresiranost građana.

Rezultati su to istraživanja “Naša zarobljena mista – Istraživački izvještaj studija kvalitete lokalnog javnog upravljanja u Hrvatskoj” kojega su od rujna 2015. do prosinca 2016. proveli GONG, Fakultet političkih znanosti, Ekonomski institut i Pravni fakultet u Zagrebu. Istraživanje je provedeno na nizu fokus-grupa (političari, birači, apstinenti, novinari) i to u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku i Istarskoj županiji.

Zašto birači biraju kandidate koji imaju problema sa zakonom?

Tijekom njega dijelom je dobiven odgovor zašto birači biraju kandidate koji imaju problema s pravosuđem. Naime, polaze od toga da su svi političari korumpirani pa poštenje nije odlika na kojoj temelje svoj glas.

Budući da je u Istraskoj županiji od 1993. na vlasti IDS i ona je obuhvaćena. U to vrijeme glavna poluga zarobljavanja bila je prenamjena zemljišta pa su tako zemljište u vlasništvu lokalnih zajednica kupovali IDS-ovi kadrovi, bez natječaja, znajući da buduću promjenu prostornih planova. Jedan od sudionika istraživanja po tom je pitanju kazao kako su ključ za razumijevanje upravljačkog procesa u Istri prostorni planovi koji su, kako kaže “organizirana, ja bi rek’o, pljačka domicilnog stanovništva”.



Drugi mehanizam zarobljavanja je zapošljavanje u javnim institucijama, ustanovama i poduzećima u vlasništvu županije ili lokalnih jedinica. Posao u njima je bez odobrenja IDS-a, pa čak i učlanjenja, nemoguće dobiti, piše Novi list. “Počeo sam raditi i nakon 2-3 mjeseca mi je sa strane rečeno da bi bilo dobro da se učlanim jer me se ne može pokrivati kao nestranačkog igrača. Nisam na to pristao, ostao sam još četiri mjeseca i onda sam dobio otkaz, kazao je jedan od ispitanika.

Kontroliraju medije

Mediji se kontroliraju zakupom oglasnog prostora čime se utječe na njihovu uređivačku politiku, a IDS-u ide na ruku i to što su njegovi vođe i stranačka baza bliski, a politička konkurencija slaba.

Moćna poluga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića je diskrecijsko pravo upravljanja proračunskom zalihom, potom Statut koji mu daje pravo imenovanja predstavnika grada u javnim ustanovama i tvrtkama, te cantralizacija u Holdingu. Ni Bandić nije imun na to da medije stavlja pod kontrolu financiranjem njihova sadržaja, a za to se izdvaja i do 15 milijuna kuna godišnje