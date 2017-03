ISTRAŽIVANJE OTKRILO: Evo tko ima najviše šanse postati gradonačelnik u Osijeku

Nakon Splita i Zagreba, Dnevnik Nove TV donosi i političko raspoloženje stanovnika Osijeka ususret izborima. Istraživanje pokazuje kojem od ponuđenih kandidata za gradonačelnika bi Osječani u ovom trenutku dali svoj glas, kako ocjenjuju rad dosadašnjeg te što misle o stanju u Osijeku.

I VULIN U UTRCI ZA ŠEFA OSIJEKA: ‘Neću obećavati ništa što nije realno ostvarivo u 4-godišnjem mandatu’

Vrkić u prednosti

Prve brojke govore kako najveće povjerenje među Osječanima za novi četverogodišnji mandat ima Ivica Vrkić s 27,9 posto potpore.

HDZ-ova nada taostaje, HDSSB i Most još više

Na drugom je mjestu nova nada HDZ-a Ivana Šojat koja može računati na 18,5 posto birača, a HDSSB-ov kandidat za gradonačelnika Dragan Vulin želi vratiti upravljanje grada toj stranci, no sada može računati na 12,6 posto potpore ispitanika. MOSTOV kandidat Miroslav Šimić dobiva 9,9 posto potpore. Danijela Lovoković, kandidatkinja Snage Slavonije i Baranje, ima potporu od 7,5 posto. Iako je već bio gradonačelnik, Anto Đapić želi ponovno na čelo grada, a trenutačna mu je potpora 5,7 posto. Miroslav Vanek, kandidat Goge i Pametnog, kampanju počinje s potporom od 3,3 posto birača. Ostali kandidati imaju potporu od 1,9 posto, a neodlučnih je 12,6 posto.



Vrkić s barem 50% potpore u 2. krugu

Ivan Vrkić kao nezavisni kandidat u drugom bi krugu osvojio 50 posto potpore, a HDZ-ova kandidatkinja Ivana Šojat 36 posto potpore. Na izbore ne bi izašlo 6 posto birača, a neodlučnih je 8 posto.

Sučele li se u drugom krugu Ivan Vrkić i Dragan Vulin, omjeri su još bolji po gradonačelnika. On dobiva 54 posto, a lider HDSSB-a 31 posto potpore, na izbore ne bi izašlo 6 posto birača, a neodlučnih je još 9 posto Osječana.

Ivan Vrkić osvojio bi 55 posto potpore osječkih birača ako bi se u drugom krugu sučelio s Miroslavom Šimićem koji može računati na 29 posto potpore. Na izbore ne bi izašlo 6 posto birača, a neodlučnih je još 10 posto.

Čiji je program provediv?

Neovisno o preferencijama, građani su upitani koliko vjeruju da će svaki od kandidata ukoliko postane gradonačelnik, provesti svoj predizborni program u djelo.

I tu se na prvom mjestu nalazi Ivan Vrkić, gdje njih 54 posto misli kako će on provesti svoj program. Da će Dragan Vulin, ukoliko postane gradonačelnik, provesti svoj program vjeruje 39 posto građana. U provedivost programa Miroslava Šimića vjeruje 37 posto ispitanika. Da bi Ivana Šojat, kao nova nada HDZ-a u Osijeku, svoj program zaista ispunila kada bi postala gradonačelnica misli 36 posto ispitanika. Dalje ju slijedi Danijela Lovoković u čije provođenje programa vjeruje 32 posto građana, a da će Ante Dapića provesti što nudi u programu vjeruje njih 28 posto. Na začelju je Miroslav Vanek. U realizaciju njegovog programa, u slučaju da postane gradonačelnik, vjeruje 18 posto građana.

Vrkić vodi, a stanje u Osijeku se pogoršava

U 4 godine, od posljednjih izbora, 41 posto ispitanika smatra da se stanje pogoršalo, njih 34 misli da je stanje ostalo isto, a za njih 20 posto se poboljšalo, dok ne zna njih 5 posto.

Vrijeme za promjene

No, bez obzira na dobar rezultat trenutnog gradonačelnika, treba napomenuti kako 54 posto ispitanika ipak smatra da je došlo vrijeme za promjenu, no za sada niti jedan protukandidat to nije iskoristio.

Gradonačelniku trojka

I na kraju je za svoje prve 4 godine Ivica Vrkić dobio trojku ili 3,1.