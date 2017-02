PERNAR TRAŽIO 800 KUNA DA DOĐE NA PARTY: ‘Može na račun ili na ruke, preko kuma. Izreklamirat ću vas’

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar je za dolazak na maškare tražio 800 kuna, na račun ili “preko kuma”, a organizatori su razočarano zaključili “kako je isti kao i svi političari”.

“Mislili smo da bi bio štos pozvati Pernara na naš party u subotu, ali on nam je rekao da je taj dan gost splitskog karnevala na kojem će dobiti ključeve grada i ‘oženiti se’ s Avom Karabatić. Ponudili smo mu da plaćamo ulaznicu te da može povesti i Avu, odnosno bilo koga drugoga, a kada je kazao da nema prijevoz ni mjesto za prenoćiti, ponudili smo da ćemo i to riješiti. Cijela prepiska išla je SMS porukama jer se nije javljao na telefon”, kažu za Šibenik in organizatori subotnjeg partyja u Aurori, ekipa šibenske produkcijske kuće Decoded Records.

Nastavak komunikacije SMS porukama s broja preko kojeg novinari redovno komuniciraju s Pernarom, uslijedio je nešto kasnije kada je zastupnik tražio za dolazak minimalno 800 kuna.



“Izreklamirat ću vas, a novac možete uplatiti na račun ili ga predati na ruke, preko kuma jednog od organizatora koji će biti u subotu u Splitu, napisao nam je, a mi smo mu na to poručili da smo razočarani jer je isti kao svi drugi političari te da naš glas više nema. On nam je na to odgovorio ‘svako dobro’ i uputio smajlić”, kažu u Decoded Recordsu.

Pokušali smo Pernara dobiti na broj telefona preko kojeg su ga kontaktirali organizatori partyja u Aurori, ali nije nam se javljao.

Inače, u Aurori u subotu nastupa desetak glazbenika među kojima DJ Mladen Tomić, pionir dalmatinske techno scene Pero FullHouse, Edy C iz Decoded Recordsa i drugi.