ISTAKNUTI VETERAN PROLIO ŽUČ: ‘Nema ništa atraktivno u rezanju vratova. Plenkoviću, nemoj da veterani progovore’

Ratni veteran i aktivist koji se otvoreno suprotstavio veteranima koji su u Savskoj podigli šator i pritiskali Milanovićevu Vladu, ali i pokrenuo Facebook stranicu ‘Ja se vas ne bojim’, poslao je Andreju Plenkoviću otvoreno pismo vezano uz ponovno uvođenje vojnog roka.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Poštovani gospodine Plenkoviću,

I ja nisam bio zdrav kada sam 1991.god. otišao u rat. Smatrao sam da moje zdravlje nije važno obzirom da sam mogao nositi kameru u ruci s kojom sam mogao raditi ,smatrao sam, važnu stvar u ratu. Bilo bi me sramota danas reći da zbog anemije nisam ‘91. god. otišao u rat. Iako sam danas 80% invalid i daleko sam bolesniji od Vas u vrijeme Vaše vojne obveze to me nije sprječavalo da kao invalid, nakon rata sudjelujem u spašavanju tuđih života ili da sudjelujem u potragama za izgubljenim osobama ili da organiziram društvene ili humanitarne akcije… ili da radim bilo koji drugi društveno potrebni posao.

Predsjednik Hrvatske vlade nije otišao u Hrvatsku vojsku zato jer mu je krv malčice slaba. Ma vidi vraga!

Tko ja nama gledao krvnu sliku kada smo odlazili u rat?

Predsjedniče Plenkoviću, sramite se jer niste u stanju osobnim primjerom pokazati mladima kako se voli Hrvatska i kako se voli Hrvatska vojska.

Kada ste Vi trebali služiti vojni rok nije trebalo ratovati već ste mogli poboljšati krvnu sliku na svježem zraku kvalitetnom vojničkom hranom.

“Andrej Plenković oslobođen je služenja vojnog roka iz zdravstvenih razloga zbog urođene anemije”.

Ako je točno da hrvatski narod voli Hrvatsku vojsku zašto onda Vi niste osobnim primjerom pokazali kako se voli Hrvatska vojska?

Mogli ste doći raditi cijeli niz administrativnih, volonterskih … itd. poslova koji su daleko lakši i bezopasniji od onih koje smo obavljali mi koji smo odlazili bolesni u rat.

Zašto Vi niste OSOBNIM PRIMJEROM popularizirali Hrvatsku vojsku te je činili atraktivnom svojim djelovanjem u HVu ? JA JESAM. I U RATU I NAKON RATA!

“Plenković je rekao novinarima da hrvatski narod voli Hrvatsku vojsku, a idejom o vojnom roku želi se OS RH “popularizirati i učini atraktivnim mladim ljudima i novim generacijama onima koji se danas ne sjećaju vremena Domovinskog rata”.

‘U rezanju vratova nema ništa atraktivnog’

Predsjedniče Plenkoviću, u rezanju tuđih ljudskih vratova nema ništa atraktivnog što bih preporučio mladim osobama. Mlade osobe u vojsci uče kako prerezati grkljan i kako zabiti nož u ljudsko tijelo te kako nož treba zaokrenuti i povući kako bi “neprijateljska živa sila” što prije iskrvarila ali NITKO TOJ MLADOJ OSOBI NE KAŽE KAKAV JE OSJEĆAJ NAKON RATA svima onima koji imaju slike tog klanja u glavi.

Sramota je reći da šaljete mlade osobe u HV zato da bi se sjećali Domovinskog rata.

O Domovinskom ratu ne priča se istina.

O Domovinskom ratu se šire laži neistine.

Takve lažne priče o Domovinskom ratu ne treba pričati mladima jer će vam se dogoditi isto ono što vi sada radite sa borcima Narodno oslobodilačkog rata. Njihovu časnu borbu za slobodu prikazujete kao sramotnu a pljačku i zločine sa naše strane skrivate.

Danas postoji internet i mladi saznavaju mnoge sramotna djelovanja koja svaka hrvatska vlada nastoji sakriti bez uspjeha.

‘Domovinski rat treba osloboditi laži’

Domovinski rat treba osloboditi laži i neistina. Bili smo mladi, borili smo se protiv agresora, događale su se greške, bilo je grešaka i u vođenju i u državnoj politici.

Jednom to treba reći i mladi će nam tek tada povjerovati. Tek će tada mladi početi poštivati hrvatsku državu, Hrvatsku vojsku i Domovinski rat ali moramo ga pročisti od nečistoća.

ISTINA OSLOBAĐA.

Čovjek koji živi u istini, koji je istinit u svemu što on jest i što čini, živi u miru a nama je nakon rata potreban mir.

Poštovani predsjedniče Plenkoviću, nemojte da ratni veterani progovore pa da javnost a osobito mladi uistinu saznaju istinu o Domovinskom ratu, a ne da čitaju neistine u njihovim školskim knjigama’, napisao je Erceg.