ISTAKNUTA DISIDENTICA HNS-a: ‘Cijela priča je odrađena unaprijed, a u svemu sigurno i dalje sudjeluje Vrdoljak. Silovali su stranku’

Nada Turina Đurić jedna je od odmetnutih članova HNS-a, šokiranih zbog iznenadne odluke stranke da uđe u koaliciju s Plenkovićevim HDZ-om. Turina Đurić u intervjuu je kazala kako se u HNS-u u dva dana dogodilo silovanje demokracije.

Ona je jednom prilikom rekla kako bi radije hodala gola po Trgu bana Jelačića nego išla s HDZ-om. Danas je komentirala tu svoju izjavu.

‘Pa to je bilo u kontekstu da smo mi u to vrijeme, kada se opozivao Marić uporno govorili kako nećemo podržati HDZ-ovu Vlada i pitanje hoće li se dogoditi suradnja je bilo pitanje svima nama u stranci na dnevnoj bazi non-stop postavljano i u jednoj emisiji sam to izjavila jer sam bila svjesna da će mi to pitanje postaviti nekoliko puta pa sam htjela skratiti stvar. To je bio i jest moj stav, da smo mi naprosto gradili svoju političku karijeru na opozicijskom stavu i da bi obrat i za mene osobno i za stranku bio loš’, objasnila je Turina Đurić u studiju televizije N1 te dodala kako u tom trenutku nije znala da tadašnji predsjednik Ivan Vrdoljak pregovara s HDZ-om.

Na pitanje kako je to moguće, odgovara:



‘Svaka stranka ima neka politička i statutarna prava da razgovara sa svima. On je vjerojatno to činio, a velika većina nas to nije znala. Ali tada je i taj predsjednik isto tako govorio da nećemo koalirati s HDZ-om’, rekla je te ponovno istaknula kako ona o tome ništa nije znala, iako je cijela politička scena brujala o tome.

‘Vjerovali smo Vrdoljaku’

‘To je scena. Pitala sam i jednog vašeg kolegu zašto to toliko pitate. Rekao je: “mi ne vjerujemo vašem predsjedniku”. I stvarno je istina da smo mi, nas četvero, do onog Predsjedništva gdje smo donijeli odluku da ne idemo s HDZ-om, vjerovali da se to neće dogoditi. Nije to stvarno bila nikakva sumnja da ćemo zadržati taj stav bez obzira na sve’, rekla je Turina Đurić.

Kazala je kako je s Vrdoljakom u to vrijeme razgovarala i kako je tada njegov apsolutan stav bio NE koaliciji, no ne zna je li on bio jedini moderator te priče.

Turina Đurić priznala je da su djelomično točne tvrdnje da je HNS klijentelistička stranka.

‘Da, tu ste djelomično u pravo. I vjerojatno nismo, u nekakvim trenucima kad smo trebali primijetiti neke negativne situacije, reagirali na način na koji bi bilo ispravno i pošteno’, rekla je.

Priznala je da joj je žao što je nju i kolege Ferenčak ‘dekapitirao’.

‘Pa da, u neku ruku da. Međutim, stranački proces… Jednostavno vas gazi nekakav posao kojeg radite prema svojim uvjerenjima. Želite doprinijeti i napraviti nekakav posao i neke stvari ne percipirate kao stvari koje su toliko važne da biste reagirali jer ste fokusirani na drugo. Da, to je sigurno greška’, kazala je Turina Đurić.

Iz HNS-a izlaze važni ljudi

Što se tiče iščlanjivanja iz stranke, sada nezavisna zastupnica kaže kako iz stranke trenutno izlaze ljudi koji su bili izrazito vezani za nju i koji su bili uključeni u rad stranke.

‘Osjećaju se povrijeđeno i to je puno ljudi. Važno je da je HNS izgubio svoju vjerodostojnost i da će se to tek na sljedećim izborima loše odraziti i da će HNS kao takav izgubiti veliki dio svojih simpatizera i glasača’, smatra Turina Đurić.

Smatra kako Štromar neće uz HDZ uspjeti provesti ono što je naveo kao prioritet – reformu obrazovanja.

Na pitanje tko će biti novi predsjednik HNS-a, Turina Đurić je rekla:

‘Zasad je potpredsjednik predsjednik. Mislim da će dogovor biti između tog sjevernog dijela HNS-a, između Predraga i Matije (Matija Posavec, op.a.)’

‘Posavec ima pravo na ucjenu’

‘Mislim da on ima neko pravo na ucjenu. S obzirom da je Štromar potpredsejdnik Vlade, da Matija preuzme taj stranački dio’, rekla je Turina Đurić i priznala da su je on i Štromar jako razočarali.

Također kaže da vjeruje da Vrdoljak itekako sudjeluje u cijeloj priči HNS-HDZ.

‘Ja mislim da Vrdoljak sudjeluje. Teško da se sve odvija bez njega’, kazala je.

Nitko ne zna koji su motivi

‘Motivi su zagonetka za sve nas. Ta dva, tri dana je došlo do jednog silovanja demokracije gdje mi nismo imali jedan širi razgovor o tome, a kroz 24 sata se dogodilo da je prvo bila odluka Predsjedništva da ne idemo. Ja sam bila na to zadovoljna i ponosna. 10 ljudi je bilo protiv toga. Vrdoljak je to predložio i temeljem toga je dao ostavku, da bi se drugi dan dogodio obrat. Tako se može silovati stranka.

To je jedna priprema na koju mi nismo ni očekivali ni bili spremni jer članovi Središnjeg odobra su ljudi koji pripadaju organizaciji i to su ljudi koji ustvari slušaju svoje neposredne nadređene predsjednike. I pretpostavljan da je to odrađeno prije, unaprijed, kao jedan scenarij da prođe tako, iako mislim da većina tih ljudi koji su tamo bili s tom samom odlukom nisu bili zadovoljni, ali su je iz raznoraznih razloga prihvatili’, zaključila je Turina Đurić.