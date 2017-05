JESU LI NA POMOLU NOVI IZBORI U HDZ-u? Ispuni li ova dva uvjeta, Plenković bi mogao presložiti i stranku

Da bi dokazao svoj autoritet u Vladi i tadržao većinu u Hrvatskom saboru, premijer Andrej Plenković morat će najprije dokazati autoritet u samom HDZ-u. Ukoliko se Vlada uspije održati bez koalicijskog partnera Mosta te ukoliko ne bude parlamentarnih izbora, izgledno je da će se novoizabrani predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, morati povući s mjesta glavnog tajnika HDZ-a.

Opstanak HDZ-ove vlade ovisi o tome ima li Plenković parlamentarnu većinu, no, kako piše Novi list, za uspješno preslagivanje u Saboru, bitne su još dvije stvari.

Prva je reizbor glavnog tajnika stranke s obzirom da tu funkciju Jandroković, kao predsjednik Sabora više neće moći obnašati. Plenković će trebati odabrati novog glavnog tajnika HDZ-a. Nadalje, u slučaju da se Vlada stabilizira, ali i ako HDZ dobro prođe na lokalnim izborima, Plenković će vjerojatno donijeti odluku o provođenju unutarstranačkih izbora za kompletnu hijerarhiju HDZ-a, od temeljnih ogranaka do predsjednika.

Smjena Jandrokovića

Ako će se ići na prijevremene izbore, Jandroković će ostati na mjestu glavnog tajnika, ipak, u vodstvu HDZ-a već se ozbiljno razmišlja tko bi ga mogao zamijeniti. Zasad najveće šanse ima Mario Kapulica, osobni savjetnik predsjednika stranke i šef Kluba utemeljitelja HDZ-a. Navodno je to čak gotova stvar ako se sve poklopi, pa će se Jandroković morati posvetiti vođenju Sabora.

Kapulica je prvi predsjednik Mladeži HDZ-a, a radio je i u Uredu predsjednika Franje Tuđmana kao pomoćnik savjetnika za nacionalnu sigurnost Markice Rebića. HDZ je napustio 2002. kako bi se pridružio Hrvatskom bloku Ivića Pašalića, ali se 2015. vratio u matičnu stranku. Kapulica je osoba velikog Plenkovićevog povjerenja, a ljudi bliski njemu kažu da je bezrezervno lojalan lideru HDZ-a.

Unutarstranački izbori

Ako će se ići na parlamentarne izbore sasvim sigurno neće biti unutarstranačkih izbora. No za stranku je u ovom trenutku važno i da ne podbaci na lokalnim izborima čime bi bilo jasno da birači se podržavaju Plenkovićevu politiku. Kad bi se ispunila oba ta uvjeta, Plenković bi bio u poziciji da unutarstranačkim izborima pokuša HDZ politički transformirati u stranku kakvu želi.

Do sada su ga je u tome sprječavalo Predsjedništvo HDZ-a koje je bilo izabrano prije nego je on došo na čelo stranke. Dođe li do izbora u stranci po prvi put bi se predsjednika biralo u paketu sa zamjenikom, glasovima svih članova stranke. Takva odluka uvrštena je u preinake Statuta stranke koje su donesene nakon posljendnjih izbora.

To znači da će Plenković morati odlučiti želi li da mu Brkić, nekakav simbol stranačke desnice nakon odlaska Zlatka Hasanbegovića, ostane zamjenik ili će posegnuti za nekim drugim. No, nitko ne garantira da bi, ukoliko dođe do novih izbora unutar stranke, Plenković bio jedini kandidat za mjesto čelnika.