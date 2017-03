OD 2018. SVA ĆE DJECA DOBIVATI DOPLATAK: Preliminarni izračuni otkrivaju o kolikim se kunskim iznosima radi

U Vladi pripremaju formiranje dječjeg proračuna, koji bi bio središnje mjesto iz kojeg bi se vodila pronatalitetna politika.

Tako bi slijedeće godine sva djeca u Hrvatskoj trebala dobiti dječji doplatak, no prije toga biti će potrebno mijenjati zakon o porezu na dohodak, piše Večernji list.

Državni tajnik za demografiju Marin Strmota ponovio je da dječji doplatak ne smije biti socijalna pomoć, niti se treba vezati uz imovinski cenzus, a koliki će biti ovisi i o dogovoru s ministrom financija Zdravkom Marićem.

Umjesto olakšica, doplatak

Dječji bi se proračun trebao bi se najvećim dijelom puniti iz poreza na dohodak, i to tako što zaposleni roditelji više ne bi ostvarivali poreznu olakšicu za djecu, već bi plaćali porez kao i samci, no taj gubitak bi im se nadoknadio isplatom dječjeg doplatka. Ministar Marić je potvrdio da je i njegova radna skupina razmatrala takvu mogućnost, no zbog kratkoće roka nije se išlo s tim prijedlogom.

Ministarstvo financija podržat će jedinstveni dječji doplatak pokaže li se da je taj sustav povoljniji za roditelje s djecom. Isplatom unificiranog dječjeg doplatka za svu djecu država bi pogodovala roditeljima s manjim ili neredovitim primanjima jer bi njihova djeca redovito dobivala doplatak neovisno o radnom statusu roditelja i njegovoj plaći.

Dosadašnji poticaji nisu koristili najsiromašnijima

Postojeće porezne olakšice za djecu su dosta visoke i progresivne, no velik broj zaposlenih s nižim i ispodprosječnim plaćama ih ne može iskoristiti. Tako roditelj s dvoje djece ne mora plaćati porez na neto plaću od osam tisuća kuna, a ako mu je plaća znatno niža od tog iznosa tada ni on ni dijete nemaju nikakve koristi od takvog poticaja.

“Novi bi model trebalo razraditi na način da bude porezno neutralan za proračun”, rekao je ministar Marić. No isto bi tako trebao ispraviti nelogičnosti koje su uočene u postojećem sustavu olakšica.

U prvim izračunima spominjalo se da bi doplatak za jedno dijete bio oko 350 kuna, a za svako daljnje dijete sto kuna veći, no to su bili preliminarni izračuni. Uz to, od 1. srpnja 2017. godine povećavaju se roditeljske naknade za drugih šest mjeseci za zaposlene roditelje s 2660 na 4000 kuna, a za nezaposlene roditelje s 1663 na 2328 kuna.