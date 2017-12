ČAK 10.000 LJUDI DOČEKALO NOVU GODINU U PODNE: Pogledajte kako je bilo na tradicionalnoj proslavi u Fužinama

Okupljeni su u podne u zrak pustili više stotina balona

Staru godinu u podne je u Fužinama ispratilo oko 10.000 ljudi, a riječ je o manifestaciji koja se na Silvestrovo održava već 18. put. Uz kuhano vino i kobasice te glazbenu podlogu grupe “Insula” s Krka i goranskih “Ausswinkl muzikanata”, okupljeni su u podne u zrak pustili više stotina balona. Dio novca prikupljen prodajom balona namijenjen je Skloništu za nezbrinute životinje u Liču. Zbog velikog interesa za podnevni doček Nove godine u Fužine je iz Rijeke vozio poseban vlak.

Gužva nije smetala

Kao i obično gužva je malo koga smetala, a direktor TZO Fužine Marinko Jakovljević rekao je za Novi list sat i pol prije početka završnog dijela fešte: “Ljudi je već sada znatno više no prethodne godine u ovo doba pa se možemo nadati brojkama oko rekorda, a to znači da ćemo i ove godine za ispraćaj udvostručiti ukupan broj stanovnika Općine Fužine. U odnosu na prethodne godine ovog smo puta ugostiteljsku ponudu povjerili nekolicini kvalitetnih i iskusnih ugostitelja iz raznih dijelova Hrvatske (Istra i Karlovac) i našeg kraja, angažirali smo za svirački dio ravnogorske oberkrainer dečke iz grupe Auswinkl muzikanti te poznati krčki sastav Insula, program vodi Dražen Turina Šajeta koji je već zapalio i sebe o sve oko sebe pa nema razloga ne nadati se, usprkos nesklonom vremenu, da će i ovogodišnji ispraćaj Stare godine za one koji mu svjedoče biti nezaboravan i da će ih natjerati da iznova dođu.”

U Rijeci je ove godine prvi put priređen i program za dječji novogodišnji doček, na Trsatskoj gradini. Djecu su zabavljali animatori, ponuđen im je dječji pjenušac, a spilja podno mauzoleja “Mir junaka” na gradini pretvorena je u mini disco.

Humanitarna akcija

Na Kvarneru je ispraćena protekla godina programom nazvanim “Zadnje polne va Kastve na 365 metara”. Kupnjom hrane i pića na ugostiteljskim štandovima, posjetitelji su sudjelovali u akciji prikupljanja novca za pomoć Udruzi DIRA, koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju.