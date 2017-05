ISPOVIJESTI HRVATSKIH HOSTESA: ‘Nudio mi je 200 kn i tražio da piškim ispred njega; pozvali su nas i na grupni seks… ‘

“Na vratima sam srela jednog starijeg muškarca koji mi je rekao da će mi dati 200 kuna budem li piškila ispred njega. Umrla sam od straha…”, rekla je Lucija koja radila kao hostesa u noćnim klubovima. Više od pola hostesa doživjelo je neki oblik zlostavljanja na poslu.

Studentice novinarstva Fakulteta političkih znanosti obavile su istraživanje na uzorku od 700 djevojaka koje se bave hostesiranjem i došle su do krajnje zabrinjavajućih rezultata, prenosi Global.

Više od pola ispitanih djevojaka tijekom je posla doživjela verbalno zlostavljanje, a na pitanje koliko je to bilo puta, djevojke najčešće odgovaraju tri. Samo 23 od 528 hostesa prijavile zlostavljanje na poslu policiji.

Hostese vode rezervacije u noćnom klubu ili jednostavno ‘popunjavaju’ klupski prostor, odnosno glume goste. Djevojke oglase najčešće pronalaze na internetskim stranicama, a mogu se zaposliti preko agencija, koje im jamče sigurnost isplate preko ugovora.

No zbog brže i jednostavnije zarade sve se više djevojaka odlučuje na rad na crno pa tako honorar uglavnom dogovaraju na kraju večeri. U prosjeku, za posao hostese na privatnim zabavama i u noćnim klubovima djevojke zarade od 150 do 200 kuna, no za taj novac trpe zlostavljano.

“Pošla sam prema WC-u i na vratima sam srela jednog starijeg muškarca koji mi je rekao da će mi dati 200 kuna budem li piškila ispred njega. Umrla sam od straha i od tad više ne radim kao hostesa”, rekla je Lucija koja radila kao hostesa u noćnim klubovima.

“Čvrsto me uhvatio za ruku i zagrlio tako da me uhvatio za stražnjicu, a nisam se mogla istrgnuti. Ostali su se samo smijali. Osjećala sam se tako nemoćno”, ispričala je druga hostesa.

“Prijateljica i ja odlučile smo se za rad u jednom noćnom klubu. Bilo nam je obećano 200 kuna za četiri sata rada, od 23 do 3 sata. Nakon što smo došle u poluprazni klub, voditelj nas je poslao za stol njegovih prijatelja koji su nas pozivali na grupni seks. U 3 sata rekle smo voditelju da nam da novac jer želimo ići kući. Rekao je da pričekamo još pola sata te smo to i napravile. U 3.45 nam je rekao da ne izgledamo kao na slikama te da će nam dati 150 kuna svakoj jer smo nesposobne i ružne”, ispričala je Ana.