ISPOVIJEST VATROGASCA KOJI NE ZNA ZA STRAH: ‘Kakav umor? Što više vatre, to smo mi luđi’

Za hrvatske vatrogasce ovo je ljeto zasigurno jedna od najtežih sezona koje su odradili. Dalmacija je u plamenu već dva mjeseca, svakodnevno gori na više područja. Opožareno je mnogo zemlje, a izgorjele su i neke kuće. Opasnost koja je dahtala Splitu za vatrom prošlog mjeseca teško da će itko zaboraviti.

U ovakvim trenucima, a pogotovo u uvjetima u kojima rade, hrvatski su vatrogasci doista istinski heroji. Oni su ti koji dane i noći provode boreći se s vatrenom stihijom, a posebno je to teško noću kada ne postoji pomoć protupožarnih aviona.

Skupi se tu i nekoliko neprospavanih noći.

‘Danas je ponovno kataklizma’

‘Više se noći ne broje, ali mislim sedma, osma za redom je. Sinoć smo nešto malo odspavali, ali danas je ponovo kataklizma’, kazao je zapovjednik DVD-a Zaton Boris Dukić.



On i kolege se ne predaju strahu, ne osjećaju ga.

‘To je posao normalan, to je svakodnevica. Prva dva-tri puta je čudno, a kasnije kao svaki drugi posao’, kaže Josip Mijalić iz zatonskog DVD-a za N1.

Trenuton gori na području Bribirske glavice i situacija je više nego teška. Vatrena fronta dugačka je nekoliko kilometara.

‘Evo, kao i sami što vidite bura je, puše, ali dobro je, da se izdržažati. Mi smo jaki’, rekao je Tomislav Ivas iz JVP-a Vodice.

Nitko od vatrogasaca ne pita koliko je sati niti kada će kući.

‘Prebacujemo se s požara na požar’

‘Nema, nema, nitko ne pita ni koliko je sati, ni koliko sati smo već na terenu niti bilo što drugo. Samo se radi, pribacujemo se s požara na požar, ovo nam je danas konkretno DVD-u Zaton treći ili četvrti požar, nisam ni ja više pametan’, kaže Boris Dukić, zapovjednik DVD Zaton.

Kada ugase jednu, vatra se rasplamsa na nekom drugom mjestu.

‘Ma kakav umor, što više vatre, to smo mi luđi’, rekao je Tomislav Ivas, dok je Dukić dodao: ‘Vatrogastvo je plemenit poziv, a sad način života? Vatrogasac ne možeš postati, to se rodiš, i to je taj način života’, zaključio je.