ISPOVIJEST SUPRUGE NASILNOG HDZ-ovog ŽUPANA: ‘Šamarao me, davio i gurnuo na radijator. To traje dvije godine, više neću biti žrtva’

Mare Tomašević, supruga požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, koji je jutros priveden u policiju zbog obiteljskog nasilja, progovorila je o fizičkom zlostavljanju koje je doživjela od strane istaknutog HDZ-ovca.

NET.HR PRVI DOZNAJE: HDZ-ov požeško-slavonski župan priveden zbog obiteljskog nasilja, njegova supruga završila u bolnici

‘Šamarao me, davio i gurnuo na radijator. To traje dvije godine i više nisam htjela biti žrtva’, kazala je Mare Tomašević u razgovoru za Jutarnji list.

Kako je prvi doznao Net.hr, župan Tomašević jutros je priveden i ispitan u požeškoj policiji nakon što je njegova supruga potražila pomoć u Općoj županijskoj bolnici u Požegi. Tamo su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede.



U vrlo kratkom vremenu na portalu bliskom HDZ-u pojavio se skandalozan spin. Izvor blizak vrhu lokalnog HDZ-a za portal Direktno izjavio je kako je cijeli slučaj ‘predimenzioniran’.

SKANDALOZNI SPIN IZ HDZ-A: ‘Naš župan ženu je udario samo jednom, pa što? Ona već može hodati…’

‘Incident se dogodio. Svi znaju za njihove obiteljske probleme, no priča je predimenzionirana. Udario ju je samo jednom. Ona je već poslije podne viđena kako hoda gradom. Mediji su predimenzionirali sve. Župan sam neće dati ostavku, jer bi to značilo nove izbore, no nije isključeno da Zagreb odluči drugačije’, rekao je izvor.

Plenković ekspresno raspustio županijski HDZ

No, njegovo mišljenje ne dijeli predsjednik vladajuće stranke Andrej Plenković, a niti vrh HDZ-a.

Nakon što se priča ekspresno proširila hrvatskim medijima, ubrzo je reagirao i Plenković, koji je nakon sjednice Nacionalnog vijeća stranke, javnost izvijestio kako raspušta županijsku organizaciju požeško-slavonskog HDZ-a. Najavio je i stegovni postupak protiv Tomaševića.

NET.HR SRUŠIO HDZ-OVOG ŽUPANA: Plenković ga smijenio zbog skandala s prebijenom ženom koji smo mi otkrili

‘Ukoliko se pokaže da su informacije točne ne vidim kako bi Tomašević mogao ostati na dužnosti na koju je izabran prije nekoliko mjeseci. Ovo nije pitanje samo statuta nego i morala’, rekao je Plenković novinarima.

Župan Tomašević danas cijeli dan šuti o optužbama za obiteljsko nasilje.

Za župana je izabran 2013. godine, a izbore je ponovno dobio u lipnju ove godine. Njegovo se ime prošle godine spominjalo kao ime novog ministra branitelja. Bio je zapovjednik vojarne u Požegi, zapovjednik Dočasnike škole Jastrebarsko te Učilišta kopnene vojske Črnomerec u Zagrebu. Obnašao je i dužnost načelnika Stožera Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu.

2012. je umirovljen u u činu brigadnog generala Hrvatske vojske.

I njegov dožupan je nasilan

Zanimljiva je činjenica da je njegov dožupan Vedran Neferović, također HDZ-ovac, u svibnju ove godine prebio novinara lokalnog portala Mladena Mirkovića, u vrijeme dok je još bio gradonačelnik Požege. Zbog toga mu je Andrej Plenković naložio da se povuče iz kampanje. Tome unatoč, Neferović je izabran za dožupana u Požeško-slavonskoj županiji na čijem je čelu Alojz Tomašević.