ISPOVIJEST RODITELJA BEBE PREMINULE U SPLITSKOM KBC-u: ‘Nije imala simptome, dan ranije puhala je svjećice na majčinoj rođendanskoj torti’

Roditelji preminule četveromjesečne bebe koja je prošle nedjelje ujutro bez znakova života dovezena u splitski KBC, ispričali su svoju tužnu priču za 100posto.

“Otkad je nema svaku noć spavam okrenut prema zidu da ne gledam prazan krevetić. Na pozadini mobitela još uvijek stoji njezina slika, kada idem pročitati poruku ili odgovoriti na poziv to radim što brže mogu i s grčem u želucu. Nemam je snage gledati veselu i nasmiješenu”, rekao je kroz suze 28-godišnji otac.

Njezina sestra blizanka još je uvijek u bolnici, a 2-godišnja sestra je puštena kući i potpuno je zdrava.

Iako se smatralo da je beba preminula od posljedica gripe, epidemiolozi iz Zagreba to su u srijedu demantirali. Službeni nalazi bit će poznati za nešto više od petnaestak dana.



LIJEČNICI OBJAVILI: ‘Dvije djevojčice, koje su preminule u splitskoj bolnici, nisu umrle od gripe’

“Tu noć spavao sam s kćerkom u sobi. U 2 sata poslije ponoći pripremio sam bočicu, ona je to najnormalnije pojela. Cijeli dan je bila vesela i nasmijana, igrao sam se s njom, bila je puna energije. U nedjelju sam ustao oko 9 sati, bilo mi je čudno kako ništa ne čujem, jer kad spavam s njom često me zna pred jutro probuditi. U kuhinji sam počeo pripremati doručak misleći da spava, ali kad sam se vratio shvatio sam da nešto nije u redu. Kao da je nije bilo. Otrčao sam do žene, mislio sam da ju je ona premjestila u drugu sobu, no ona nije znala o čemu pričam. Uhvatila me panika, nisam znao što da radim”, ispričao je shrvani otac za 100posto.

Vratio se do krevetića i shvatio da je dijete u lošem stanju, boja kože joj se promijenila, bila je pothlađena i teško se micala.

“U šoku sam počeo glasnije izgovarati njezino ime nadajući se da ću je prepasti, da će početi plakati ili se micati. Te sekunde su trajale vječno. Oblio me hladni znoj, a istovremeno sam gorio od vrućine, od nervoze… Od panike nisam znao gdje ću prije, ruke su mi se tresle, nisam bio u stanju pozvati bilo koji broj na mobitelu, zaboravio sam broj od hitne pomoći, ali ne znam zašto sjetio sam se broja 112. Stavio sam ih na zvučnik i pratio upute”, sjeća se otac.

U SPLITU HOPITALIZIRANO 16 LJUDI, NEKI SU U TEŠKOM STANJU: Sestre bebe koja je umrla od gripe se oporavljaju

“Vjerujte mi da takve scene nisam vidio u niti jednom američkom filmu. Oni su se zaustavili pod ručnom kočnicom, izletjeli iz vozila s opremom koju nikad nisam vidio, a dijete su stavili na tvrdu podlogu i krenuli s oživljavanjem. Davali su sve od sebe, ali ja nakon nekog vremena to više nisam mogao gledati, otišao sam na balkon i plakao kao kišna godina”, nastavlja.

Otac je isptričao da je prošlo možda dvadeset minuta kad je ekipa Hitne odlučila odvesti bebu u bonicu i nastaviti s procesom oživljavanja.

“Posjeo sam ženu i sestru u auto i krenuo put bolnice, prolazio sam kroz crvena svjetla ne misleći na ništa osim toga da trebamo spasiti bebu. Slušao sam sve te zvukove iz čekaonice, paniku, popušio sam kutiju cigareta u nešto manje od sat vremena. Tada je liječnica stala pred nas i rekla da su pokušali sve što su mogli, ali da je dijete izgubilo borbu”, kaže otac.

U razgovoru za 100 posto posebno je istaknuo trud liječnika da spase njegovu djevojčicu. Kaže da ih je gledao kroz staklo, svi su bili zajapureni i znojni, pokušavajući oživjeti bebu.

Roditelji kažu da beba do te noći nije imala nikakve simptome. Samo dan ranije puhala je svjećice na torti, majka je slavila rođendan.

GRIPA NE POSUSTAJE: Evo koliko će još trajati epidemija i kakve sve opasne posljedice prijete zaraženima

“Hajde, sad budi pametan kako to objasniti. Noć prije smrti je sve bilo u redu, nije joj curio nos, nije imala temperaturu, a nije se ni čuo hropot iz pluća. S vremena na vrijeme bi malo zakašljala, ali to nije bilo ništa neočekivano ili alarmantno tako da smo to pripisali blažoj prehladi”, pričaju roditelji.

U petak su roditeljima na patologiji rekli da je beba bila pozitivna na virus RSV i da je pritom imala upalu pluća i bronhitis, međutim trebat će još pričekati na službeni odgovor. Uslijed toga počela joj se i zgrušavati krv u plućnim krilima što je rezultiralo smrću.

Liječnici su im rekli da bi se isti scenarij vjerojatno dogodio da su je doveli i ranije u bolnicu, jer ako se radi o tom virusu, on ne pokazuje simptome. Njihovu kćer je ubio, doslovno u sedam sati.