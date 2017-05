‘PLAĆU SAM DOBIVAO U 20 RATA’: Kad pročitate ovu ispovijest radnika na crno, bit će vam jasno zašto ljudi masovno odlaze iz Hrvatske

20-godišnji Krešo nakon završetka srednje škole pokušavao je dobiti posao u struci, no nakon nekoliko mjeseci potrage u automehaničarskim radionicama, to mu nije uspjelo pa je iz svog malog mjesta preselio u Zagreb i tamo počeo raditi kao pizza majstor u jednom ugostiteljskom objektu, i to na crno, piše 100posto.

‘Pizza majstor’ bio je tek službeni opis njegova posla. Zapravo je radio sve po potrebi: čistio, cijepao drva, kosio travu i štošta drugo. Znao je raditi i po 15 sati u komadu, sve za minimalac. Između smjena mu je ostalo tek nekoliko sati za spavanje, ali na noćni rad se nije žalio jer mu je on bi plaćen na ruke.

Poslodavac ukinuo naknadu za noćni rad

Kad je poslodavac odlučio ukinuti naknadu za noćni rad, Krešo je potražio novi posao. I na tom poslu je bio pizza majstor, no opet je radio sve, uključujući i pranje podova u ugostiteljskom objektu.

Tu je problem nastao kad je plaća počela kasniti, a nakon nekog je vremena potpuno prestala dolaziti na račun pa je dobivao novac na ruke. Uskoro je i taj novac gazda počeo plaćati na rate pa bi se neke plaće rastezale i na 20 rata.



‘Svakih par dana dao bi nam po 200 ili 300 kuna, a neke mjesece smo plaću primali u dvadesetak rata te smo tako mi radnici kreditirali gazdu. Bio je to početak kraja, firma je ubrzo otišla u stečaj, a mi smo ostali bez posla i bez nekoliko isplaćenih plaća’, rekao je Krešo za 100 posto.

Povratak na selo i još gori radni uvjeti

Nakon takvih neuspjelih pokušaja rada u metropoli, vratio se u svoje malo mjesto gdje je dobio posao. To je iskustvo, kako kaže, bilo gotovo jednako robovlasništvu. Nitko nije provjeravao što se događa pa radnici nisu imali baš nikakva prava.

Opet je minimalac dobivao na račun a ostatak plaće na ruke, a kad je odbio u takvim uvjetima odrađivati dodatne poslove poput cijepanja drva i košenja trave, gazda mu je zaprijetio da mu neće platiti ono što je do tog trenutka odradio.

‘Potom je uslijedio i novi šok, saznao sam da posljednjih nekoliko mjeseci više nisam bio niti prijavljen, a minimalac, koji mi je sjedao na račun, uplaćivala je privatna osoba. Kada sam nakon svega toga konačno prestao raditi u tom lokalu, počeli su novi problemi. Vlasnik me nekoliko puta pozvao da dođem, poručujući da će mi isplatiti plaću koju mi je dugovao, no, svaki put kada bih došao dobio sam samo novu porciju uvreda i prijetnji. Roditelji su me odgajali da budem pošten uvjeravajući me da će mi tada u životu sva vrata biti otvorena, no, iako imam tek 20 godina, poslodavci su me toliko puta prevarili da sam počeo gubiti vjeru u ljude’, ispričao je razočarani mladić.

Vratio svoje plaće i pokrenuo vlastiti posao: ‘Svojim radnicima ću pružiti ono što poslodavci meni nisu’

Naposljetku je shvatio da mu je preostalo jedino obratiti se Sindikatu realnog sektora Hrvatske, uz čiju je pomoć uspio dobiti zarađene plaće, a poslodavac mu se nakon svega ispričao.

Nakon tako lošij iskustava, mladić je uz državne poticaje odlučio otvoriti vlastitu pizzeriju, a sada svima poručuje da ne trpe iskorištavanje. Svojim radnicima namjerava pružiti ono što njegovi bivši poslodavci njemu nisu pružili.