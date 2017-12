PRALJKOVA ODVJETNICA: ‘Još uvijek nisam pogledala snimku iz sudnice, ne znam hoću li ikad to moći učiniti’

Nika Pinter je u razgovoru za AP otkrila kako se osjećala kada je postala svjesna da je njezin klijent popio otrov u sudnici.

Odvjetnica Nika Pinter, koja je pred Haškim sudom branila Slobodana Praljka, u intervjuu za AP izjavila je kako vjeruje da je general samoubojstvo planirao mnogo prije tog kobnog dana.

Praljak je, smatra Pinter, svojoj obitelji poručio da ne dolazi na izricanje presude kako bi ih zaštitio.

‘Htio zaštititi obitelj’

“Danas mogu donijeti zaključke da je u glavi imao plan kako da zaštiti svoju obitelj takvih scena. Ali, to je samo moj zaključak koji nije utemeljen na dokazima”, rekla je odvjetnica i potvrdila da je Praljak još 2012. godine napisao pismo u kojem je opisao kako želi da njegova sprovod izgleda.



Pinter je uvjerena da si je Praljak oduzeo život jer nije želio prihvatiti život u kojem je osuđen kao ratni zločinac.

“Na samom početku našeg zajedničkog rada rekao mi je: ‘Slušajte, ja nijedne sekunde ne želim biti ratni zločinac’. Mislila sam da mi želi poručiti da dam sve od sebe kako bih pronašla dokaze koji potvrđuju da nije počinio zločine. Zaista nikad nisam niti pomislila da bi mogao učiniti ovakvo što”, kaže Praljkova odvjetnica.

‘Snimku ne mogu pogledati’

Dodaje i kako su u ovih 14 godina zajedničkog rada na slučaju postali prijatelji.

“Uopće ne znam kako se sve to dogodilo. Bila sam slomljena. Glavu sam spustila na ruke, ne znam kako bih to objasnila. Bio je to veliki šok za mene. Toliko me to pogodilo da nisam mogla niti snimku pogledati. I ne znam hoću li ikad moći”, priznaje Pinter.

Na koncu kaže kako je presudu primila na znanje, ali je ne uvažava.