ISPOVIJEST MEDICINSKOG TEHNIČARA: ‘Volim svoju profesiju, ali to što nam rade više ne mogu izdržati’

Adriano Friganović, medicinski tehničar KBC-a Zagreb s 20 godina staža, opisao je iskustva medicinskog osoblja u Hrvatskoj, kao i vlastiti slučaj. Naime, iako će uskoro imati doktorsku diplomu još uvijek prima plaću na razini prvostupnika.

Razlog je tipično hrvatski, objašnjava Friganović u razgovoru za Novi list – iako je Hrvatska omogućila medicinskim sestrama i tehničarima da nakon srednje škole obrazovanje nastave i na prijediplomskim i poslijediplomskim studijima sestrinstva, pa čak i da mogu doći do statusa docenata i doktora sestrinstva, sustav zdravstva i dalje ih prepoznaje (i plaća!) samo kao – prvostupnike!

Nerazumijevanje ministara

‘Mijenjala su se imena ministarstva, ali ne i praksa. Niti jedan ministar nije taj problem riješio niti uvažio argument da je totalna ludost školovati kadar, i to po hrvatskom kvalifikacijskom okviru i na studijima koji imaju sve dopusnice ove države, a da ih se pri tome ne prepoznaje u uredbi koja bi im trebala omogućiti da budu adekvatno i plaćeni, u skladu sa svojim stupnjem obrazovanja. Platili smo visoke školarine da bismo završili visoke škole, a na kraju smo u rangu prvostupnika’, kaže Friganović podsjećajući kako se svi ministri pravdaju rečenicom: ‘U ovome trenutku nema novca za sestre’.

‘Ljudi sestrinstvo doživljavaju kao poziv, ali ja to ne bih tako definirao. Sestrinstvo doživljavam isključivo kao profesiju. Profesiju koju volim, ali da biste radili posao medicinske sestre ili tehničara nije dovoljna samo empatija i razumijevanje. Mi smo profesionalci, nismo volonteri. Sestrinstvo je profesija koja sustavno prati razvoj medicine. Medicinskim sestrama kao i svim zdravstvenim djelatnicima nameće se stalna obaveza dodatnog usavršavanja. Posao koji radim danas ne može se usporediti s onim od prije dva desetljeća kada sam počeo raditi.



Loši koeficijenti plaća

Bez usavršavanja nemoguće ga je raditi. Usavršavanje je potrebno i kroz sustav vertikalnog obrazovanja koje se popelo do razine doktorata, ali i kroz stalnu horizontalnu edukaciju kao što su predavanja, simpoziji, kongresi koji su danas vrlo usko specijalizirani’, pojašnjava Adriano Friganović, ponavljajući kako je, naravno, taj posao potrebno i adekvatno platiti. Zbog loših plaća i medicinski tehničari i liječnici odlaze iz Hrvatske.

‘Nedopustivo je da država štedi na medicinskim sestrama! Koeficijenti koji su trenutačno određeni za plaće medicinskih sestara u sustavu zdravstva su jako loši. To je nešto malo korigirano s dodacima pa su plaće donekle prihvatljive, ali sestrinstvu se ne pridaje značaj koji doista zaslužuje. Zbog toga u Hrvatskoj i imamo problem nedostatka sestara. On se javlja zato što ih se ne želi zapošljavati, a one koje rade se nedovoljno motivira. Uvjeti za rad sestara u Hrvatskoj su zaista teški. Malo ih je, uvjeti na poslu su loši, a kada to spojite s plaćom koja, istina, nije loša ali je neusporediva s plaćom koju bi mogle dobiti u Njemačkoj, Engleskoj ili Irskoj, jasno je zašto i sestre, a ne samo liječnici, odlaze iz Hrvatske’, govori Adriano.