ISPOVIJEST HRVATSKE PROSTITUTKE: ‘Zaradim i do 3000 kuna po klijentu, a ako ne želim u zatvor policajca moram odraditi besplatno’

Večerašnje Provjereno Nove TV donosi priču o ženi koja za život zarađuje seksom. Ona, kaže, ne vidi nikakav problem u tome čime se bavi jer je seksualno biće te ne povezuje svoj posao ni s kakvom ljubavlju.

Ono što zamjera nekim svojim klijentima i klijentima djevojaka koje se bave istim poslom jest licemjerje.

‘Ima mnogo, mnogo ljudi koji to nazivaju sportom. Odlazak prostitutkama nazivaju sportom i onda kažu – dugo se bavim tim sportom; riješio sam ovu, riješio sam onu; ovu sam odradio – to je ružno, a ima mnogo takvih. Što je najgore, onda ti takvi što se dugo bave tim sportom i koji to rješavaju imaju najgore riječi za te cure čije usluge koriste. To je toliko licemjerno i toliko jadno’, kaže.

Ona postavlja uvjete

Može zaraditi i do tri tisuće kuna po jednom klijentu. Najčešće radi na preporuku i sa stalnim klijentima. Tako rizik svodi na minimum. U boljoj je poziciji nego mnoge druge, kaže. Zato je i odlučila govoriti javno, upravo kako bi potaknula na promišljanje. Ako je ona zadovoljna s tim što radi, ne vidi zašto bi to trebao biti ičiji problem. Želi ukazati da je umjesto osude potrebnije osvijesiti ljude kako u toj cijeloj priči ima žena kojima je zaista potrebna pomoć, a do nje, kako stvari stoje, neće nikada doći.



Ona, kaže, ne tolerira vulgarnost, nepoštovanje i podcjenjivanje. ‘Ja kažem svoje uvjete i onda dalje možemo razgovarati o osobnim ukusima i željama’, dodaje.

Dolaze joj i klijenti koji imaju određenu nesigurnost pa neke stvari žele napraviti s osobom za koju nisu emotivno vezani.

‘Oni onda odlaze kod osoba kojima im neće biti bed reći – daj mi puši na ovaj način; daj mi na onaj način; daj mi ga stavi u guzu jer to neću reći svojoj ženi da ne misli slučajno da sam peder ili nešto – i onda su opušteni u tome i ne boje se meni reći i napraviti sa mnom ono što bi se bojali sa svojom partnericom, jer bi to onda ugrozilo njihov odnos’, objašnjava.

Želi legalizaciju

U očima zakona to što radi spada pod prekršaj javnog reda i mira. I to joj nije jasno. Ona se zalaže za legalizaciju prostitucije i smatra kako bi se tako moglo uvesti reda, jer potražnja bez obzira na represiju neće nestati. Oduvijek je bilo prostitucije i uvijek će je biti.

‘Što se mene tiče, kad bi se legaliziralo ja ne bih morala brinuti da će mi doći policajac, hoće li me policajac ucjenjivati, tražiti besplatnu uslugu za zaštitu, što sam doživjela’, kaže ona.

I utjecajni ljudi, političari, koriste seksualne usluge. ‘Iskreno, mislim da mnogo ljudi živi u strahu da se ne otkriju njihove sklonosti i da koriste te usluge pa zato i izbjegavaju tu dati svoj glas legalizaciji’, smatra.