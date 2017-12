ISPOVIJEST BIVŠEG MINISTRA OREPIĆA: ‘Most je bunker s malim prozorčićem, stalno desničare i ratuju sa svima’

‘Zato sam i istupio jer ideju Mosta želim oživjeti konkretnim političkim ciljevima koji će biti prihvatljivi i bitni društvu u cjelini. Koji će biti razlog za okupljanje stručnih i samoostvarenih ljudi koji su objektivno sposobni, a ne nužno politički podobni.’

Nakon što je Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova i saborski zastupnik objavio da napušta Klub zastupnika Mosta, uslijedilo je iznenađenje u toj stranci. Njegova je odluka došla samo nekoliko dana nakon što je rekao da se ograđuje od izjave stranačkog kolege Nikole Grmoje oko zbrinjavanja izbjeglica iz BiH. Orepić je za Jutarnji list objasnio zbog čega je napustio Most i što se sve događalo u toj stranci.

‘Istupio sam iz ozračja političke introvertiranosti i konfliktnog odnosa sa svima’

‘Most je pretvoren u bunker s vrlo malim prozorčićem i još manjim vratima. Ja u tom bunkeru ne mogu i ne želim biti, niti su mi ljudi za to dali povjerenje. Istupio sam iz tog ozračja naglašene političke introvertiranosti, stalnog konfliktnog odnosa sa svima i bespotrebnog desničarenja. To je jednostavno izvan okvira ideje Mosta koja upravo isključuje zatvorenost i ideološku naklonost, a s tim, između ostalog, i desničarenje. Eto zato sam protestno istupio iz Kluba zastupnika MOST-a’, pojasnio je Orepić i dodao da već više od šest mjeseci ukazuje na stalne probleme pa je zato izašao pred novinare i objavio da izlazi iz stranke.



Upitan što je pokušao poduzeti kako bi se u Mostu dogodile nužne promjene, Orepić kaže da je s Petrovom razgovarao o svemu što je čuo na terenu, no to nije urodilo plodom. Kada je riječ o izjavi Nikole Grmoje, od koje se Orepić ogradio, kaže da to nije imalo utjecaja na njegovo napuštanje Mosta

‘Moj istup je samo kulminacija dugotrajnog nastojanja da se djelovanje Mosta uskladi s idejom Mosta koja nas je i okupila. Nisam kalkulirao. Vjerujem da se bavim ozbiljnim i odgovornim poslom i svoju odluku smatram odgovornom reakcijom u odnosu na okolnosti’, kaže bivši ministar unutarnjih poslova.

Ističe da nije bilo riječi o tome da on preuzme funkciju predsjednika Kluba Mosta, već je samo bio jedan od tri predložena kandidata, a najizgledniji je bio Nikola Grmoja. Orepić kaže da jedan Mostovac nije htio početak izbora dok se ne riješe neke druge stvari, a i Orepić je na tome inzistirao. Sada kaže da se o stvarnim problemima nije razgovaralo.

‘Hvala svima, ali ostajem nezavisni zastupnik’

Osvrnuo se na svoje daljnje političke planove.

‘Moje daljnje, kao i dosadašnje političko djelovanje bit će usmjereno borbi protiv te mentorske politike u kojoj je bitno biti dobar s političkom uspravnicom koja vas predlaže, a ne nužno s narodom koji vas bira. Upravo tu politiku karakterizira klijentelizam, korupcija, nepotizam i ostale pošasti našega društva. Upravo ta mentorska politika je u temelju ovog, do sada nikad većeg, sraza politike i struke. Zato sam i istupio jer ideju Mosta želim oživjeti konkretnim političkim ciljevima koji će biti prihvatljivi i bitni društvu u cjelini. Koji će biti razlog za okupljanje stručnih i samoostvarenih ljudi koji su objektivno sposobni, a ne nužno politički podobni. Namjera mi je u Saboru biti glas samoostvarenih, samosvjesnih i ideološki neopterećenih ljudi kako u Mostu, tako i izvan njega. Odmah trebamo zaustaviti i postepeno smanjivati potrošnju države kao što trebamo odlučno ući u reformu javne uprave. Trebamo doslovno uništiti ovu kulturu nerada i relativizma koja je preplavila naš životni prostor. Treba se motivirati i isplatiti rad što sad nije slučaj’, objasnio je Vlaho Orepić za Jutarnji list.

Dodao je i da u Hrvatskoj sada postoji politička percepcija dijela birača da, onaj koji nije u HDZ-u, nije domoljub ili vjernik. Orepić ističe da će zato ostati nezavisni zastupnik, a upitan za suradnju s Ivicom Relkovićem, kaže da ga nije ni vidio ni čuo otkako je izašao iz Vlade. Zahvalio je i šefu SDP-a davoru Bernardiću na ponudi da uđe u tu stranku, no još jednom ističe da ipak ostaje nezavisni zastupnik.

Upitan za nagađanja o tome da ima ambiciju kandidirati se na idućim predsjedničkim izborima, Orepić odgovara da takvih ambicija nema.

