ISKUSNI DIPLOMAT ZA NET.HR KOMENTIRAO SASTANAK PLENKOVIĆA I CERARA: ‘Hrvatska je u nepovoljnoj poziciji, ali postoji rješenje…’

Bivši hrvatski veleposlanik u Sloveniji Ivica Maštruko uvjeren je da odluke Arbitražnog suda Hrvatskoj idu u prilog.

Slovenski premijer Miro Cerar pristao je doći jučer u Zagreb samo kako bi zbog međunarodne javnosti i svoje situacije u zemlji obavio razgovor o graničnom sporu s Hrvatskom iako je, baš kao i hrvatski premijer Andrej Plenković, znao da od dogovora ili nekog rezultata sastanka neće biti ništa te da će svi ostati na svojim pozicijama.

Mišljenje je to iskusnog diplomata i bivšeg hrvatskog veleposlanika u Sloveniji Ivice Maštruka koje je podijelio u razgovoru za Net.hr dodajući da je cjelokupna situacija za Sloveniju povoljnija.

“Upravo zato Slovenci inzistiraju na poštivanju arbitražne odluke i dakako da će u tim stavovima i inzistiranjima imati podršku Europske unije i međunarodne javnosti”, smatra Maštruko i tvrdi da Plenković ne pokazuje inicijativu.

‘Neracionalna tvrdoglavost’

“Naime, on je predloženim pravnim okvirom koji uključuje onih pet elemenata ponovno pokazao oklijevanje. Predložio je formiranja nekakvih povjerenstava, a to dakako ne može proći. Hrvatska je u nepovoljnoj poziciji jer će, bez obzira kad se potpisao ugovor o granicama, polazište biti odluka arbitraže. Ta odluka će kad tad biti prihvaćena u ovoj ili onoj formi i od toga se neće odstupati, tim više što te odluke arbitraže idu u prilog Hrvatskoj”, kaže bivši veleposlanik u Sloveniji podsjećajući da je i sam Plenković jučer rekao da 90 posto same granice nije sporno.

“Ponašati se kao noj, zariti glavu u pijesak i reći da ta odluka za nas ne postoji i da je nećemo prihvatiti, iako nam odgovara, zapravo je smiješna stvar. Međutim, na istu kartu igra i cijela hrvatska oporba, podržava tu neracionalnu tvrdoglavost”, poručuje Maštruko.

Odmah nakon odluke Arbitražnog suda Maštruko je predložio da se ta odluka prepiše i ponudi Sloveniji kao bilateralni ugovor, a pri tom stavu stoji i danas.

“Time Hrvatska formalno kao ne bi prihvatila arbitražnu odluku, ali bi prihvatila rješenja koja je arbitraža predložila. No, za takvo što trebala bi odluka Sabora, a kad Sabor mijenja i stavove, i odluke, i zakone, i ustave, ne vidim razloga da ne bi u jednom pametnom i racionalnom pristupu mogao prihvatiti odluku arbitraže u formi bilateralnog ugovora sa Slovenijom”, kaže Maštruko, ali i dodaje da je to teško očekivati po trenutačnom raspoloženju Plenkovića i HDZ-a pa i oporbe.

Bruxelles se neće miješati

“Iracionalno ponašanje Hrvatske u vanjskoj politici se nastavlja”.

Pritisaka na Hrvatsku iz Bruxellesa neće biti jer oni nemaju nadležnost nad tim pitanjima, ali će ovakvo ponašanje, poručuje Maštruko, utjecati na imidž Hrvatske kao troublemakera u jugozapadnoj Europi.

“A utjecat će i na daljnje postupke definiranja granice sa Srbijom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Ulazimo u neke buduće probleme bez svrhe, potrebe i razloga”, jasan je iskusni hrvatski diplomat.