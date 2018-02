ISKORISTITE VIKEND JER POČETKOM IDUĆEG TJEDNA STIŽE PROMJENA VREMENA: Zima još nije gotova, snijeg će padati danima

Već od ponedjeljka bi u dijelovima zemlje moglo biti novog snijega, a očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, koji bi najdeblji trebao biti u Lici i Gorskom kotaru.

Nakon nekoliko dana padalina, a zatim razvedravanja uz jutarnje temperature u minusu, meteorolozi javljaju da će vikend biti nešto topliji, no nakon toga opet će uslijediti iznenađenje i povratak zime.

Zima još nije gotova

RTL-ov meteorolog Nikola Vikić Topić upozorava da zima još nije gotova, što će se vidjeti već od ponedjeljka kada bi u dijelovima zemlje moglo biti novog snijega, a očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, koji bi najdeblji trebao biti u Lici i Gorskom kotaru.

Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za sutra kaže da će u prvom dijelu dana biti djelomice sunčano, a u unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća magla. Od sredine dana postupno naoblačenje, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti mjestimice s kišom, uglavnom tijekom večeri i noći. U gorju će kiša uz zahladnjenje postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar većinom slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, a na sjevernom Jadranu još ujutro umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -2, na Jadranu između 2 i 7 °C. Najviša dnevna na kopnu od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 14 °C.



Naoblaka i kiša već za vikend

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, padaline se vraćaju već sutra, kad se u nekim dijelovima zemlje očekuje kiša koja će se nastaviti i u nedjelju, dok će početkom idućeg tjedna opet biti snijega. Prognoza za Zagreb kaže da će snijeg padati tijekom cijelog idućeg tjedna, no temperature neće ići u minuse pa će najniža temperatura biti nula, a najviša se očekuje sutra, sedam stupnjeva.

Kiša za vikend, a snijeg tijekom cijelog tjedna očekuju se i na sjeveru zemlje. Prema prognozi za Varaždin i Čakovec, tamo bi temperature ipak mogle ići u minus.

Debeli snježni pokrivač u Lici i Gorskom kotaru

Snijega će biti i u Lici i Gorskom kotaru. Nakon jučerašnjeg hladnog jutra, kad se temperatura spuštala i do minus deset, kao primjerice u Gospiću, idući će dani ipak biti nešto topliji pa bi tako najniža temperatura u Fužinama tijekom idućeg tjedna trebala biti -3, a u Gospiću -2.

Nakon kišnog vikenda, snijeg se očekuje i na sjevernom jadranu pa će tako padati tijekom cijelog tjedna u Rijeci, no tamo će biti nešto toplije pa će se temperature kretati od 3 do 7 stupnjeva celzijevih.

Dalmacija na toplih desetak stupnjeva, ali uz kišu

Snijega ipak neće biti u Dalmaciji, no tamo se očekuju obilne kiše. U tom će dijelu zemlje biti najtoplije. U Splitu bi vikend trebao biti sunčan uz maksimalnu temperaturu od 12 stušnjeva, a početak padalina tamo se očekuje u nedjelju. Kiša će se u Splitu nastaviti i tijekom cijelog novog tjedna, no neće biti hladno. Slično se očekuje i u Zadru, no uz nešto niže temperature.

Dubrovnik će također bilježiti više temperature, i do 12 stupnjeva, no i tamo se očekuje puno kiše koja će početi već u nedjelju.

U Slavoniji i Baranji nema novog snijega

Na istoku zemlje također ne bi trebalo biti novog snijega, a najniže temperature tamo će biti u ponedjeljak, kad se očekuje do minus dva stupnja. Najviše dnevne u Slavoniji i Baranji tijekom idućeg tjedna doseći će i 10 stupnjeva, no uz kišu tijekom cijelog tjedna.