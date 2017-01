ISELJAVANJE IZ HRVATSKE UZELO DANAK: Krenula sumanuta potraga za sezoncima, nedostajat će ih čak 20.000!

Poslodavci su već krenuli u potragu za sezonskim radnicima i zaključili da ih nema dovoljno, piše Glas Slavonije.

Traže se kuhari, konobari, sobarice, recepcioneri i drugi sezonski radnici za rad tijekom ljeta na obali i otocima. Neke velilke tvrtke već su sebi osigurale sezonske radnike jer žele imati rješenje za ljeto što prije. Predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske Eduard Andrić kaže da bi svaka ozbiljna kuća trebala riješiti pitanje sezonskih radnika već do kraja veljače.

Traže mlade, ali iskusne radnike

Poslodavci su najsretniji kad pronađu mlade radnike koji još nemaju obitelj pa nisu vezani uz mjesto stanovanja, rekao je Andrić. Osim toga, radnici moraju biti kvalitetni jer gosti postavljaju visoku ljestvicu kada je riječ o usluzi. A takve uvjete ne mogu ispuniti radnici bez iskustva.





Ove bi sezone moglo biti još teže pronaći kvalitetne radnike u potrebnom broju. Naime, već se prošle sezone pokazalo da ih nema dovoljno. Dobar dio radnika iz Slavonije je već otišlo izvan Hrvatske, mahom u Irsku. Dio njih odrađuje zimsku sezonu u Austriji ili Njemačkoj jer radom samo preko ljeta u Hrvatskoj ne mogu zaraditi dovoljno. Tamo ih bolje plaćaju nego kao sezonce na Jadranu. Uzevši sve to u obzir, nadolazeće bi sezone moglo nedostajati čak 20 tisuća sezonskih radnika.

Ove sezone potreban još veći broj radnika

Vera iz Valpova već ima iskustva u radu u sezoni. Prošle je godine čak osam mjeseci radila na dubrovačkoj rivijeri, ali ove godine planira posao tražiti u Istri i na Kvarneru. Ima svoje uvjete:

‘Čujem da su ondje bolji uvjeti, a gazde bolji platiše. Ove godine prije Uskrsa ne idem, lani mi je to bilo predugo, a posao u kuhinji s plaćom ispod 5000 kuna neću prihvaćati. Plus, dakako, prijava, osiguran smještaj i hrana. Kažem, još ne znam gdje ću, no ne sekiram se, jer svjesna sam – potražnja za sezoncima je velika’, rekla je Vera za Glas Slavonije.

Predviđanja su takva da će se za ovu godinu tražiti još veći broj radnika nego ranije. Prošle godine je taj broj bio oko sto tisuća ljudi, a u nadolazećoj turističkoj sezoni trebao bi biti još i veći.

Istovremeno raste broj potrebnih radnika u sezoni, a nedostaje njih čak 20 tisuća. Ipak, Andrić je upozorio da se u turizmu smanjuje broj zaposlenih na ugovore na neodređeno, a sve je više sezonaca, što se, smatra Andrić, kosi s turističkim strategijama. Rješenje bi se moglo postići izmjenom postojećih pravilnika, tako da se broj radnika vezuje uz kategorizaciju objekata.

