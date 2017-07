IPAK PADA DOGOVOR IZMEĐU KERUMA I OPARE? ‘Zajedno imamo ugodnu većinu i možemo sve ono što smo zacrtali za boljitak Splita’

U predizbornoj kampanji kandidati za gradonačelnika Splita Andro Krstulović Opara i Željko Kerum vodili su bespoštednu borbu, a ostat će upamćeni prostački Kerumovi ispadi poput onoga kada je za Oparu rekao da se svojedobno prostituirao po Milanu.

U jednom sučeljavanju Kerum je zamalo fizički nasrnuo na Oparu (“Hoćeš li kroše, majmune glupi?!”, rekao mu je prije toga), a nakon što ga je skupa s HDZ-om optužio za krađu glasova u drugom krugu izbora, lako se mogao steći snažan dojam da je ikakva poslijeizborna suradnja njih dvojice, a i njihovih stranaka, jednostavno nemoguća.

Kuloari bruje da je koalicija već dogovorena

No, ne lezi vraže i nikad ne reci – nikad. Slobodna Dalmacija piše kako se u splitskim kuloarima ozbiljno šuška da su HDZ i Kerumov HGS ipak dogovorili koaliciju u Gradskom vijeću kojom bi osigurali normalno funkcioniranje grada, pa čak i pročelničke kvote u omjeru 60:40 u korist HDZ-a.



Opara, doduše, odlučno odbacuje takve glasine tvrdeći da su “još jedan u nizu spinova”. “S HGS-om u ime gradskog HDZ-a nitko nije pregovarao”, kaže on.

No, govorilo se i da HDZ s HNS-om (i obrnuto) nikada neće u koaliciju, pa se ista, eto, dogodila. Uz obrazloženje da se njome osigurava stabilnost vlasti.

Iako Opara tvrdi da pregovora s Kerumom nema, on također kaže da mu je, kao novom gradonačelniku, prioritet što skorije donošenje proračuna za ovu godinu, o čemu namjerava razgovarati s 34 vijećnika. Budući da splitsko Gradsko vijeće ima 35 zastupnika, očito je da računa i s onima iz redova Kerumove Hrvatske građanske stranke, ali ne i sa samim Kerumom.

“On je sam sebe isključio iz tog razgovora, što ponavlja od izborne noći do danas, kada je rekao da sa mnom ne želi razgovarati. Ja ga neću zvati ni moliti”, kazao je Opara.

Splitski HDZ podijeljen oko suradnje s Kerumom

S druge strane, Opara je potvrdio da je obavio konstruktivne razgovore s vodstvom Mosta i stranke Pametno te da su mu prvi dojmovi pozitivni jer im se podudaraju stavovi o mnogim gradskim problemima. S vodstvom splitskog SDP-a, kaže, još nije razgovarao niti to namjerava učiniti, ali je priznao da je imao preliminarne kontakte s pojedinim gradskim vijećnicima s liste SDP-HNS.

Slobodna Dalmacija također doznaje iz izvora bliskih HDZ-u, da je ta stranka u Splitu podijeljena u dvije frakcije od kojih jedna zagovara suradnju s Kerumom, dok druga to nipošto ne želi, čak i po cijenu novih izbora.

Sam Kerum kaže, pak, da nitko još nije u ime njegove stranke pregovarao s HDZ-om i da to, kao predsjednik, jedino može on.

Kerum: Tenzije su se smirile i moramo raditi za boljitak

“Ja sam predsjednik stranke i ja donosim odluke. Grad mora funkcionirati i svima je jasno da oni (HDZ) imaju jedanaest ruku u Gradskom vijeću, a HGS ima osam ruku. Zajedno imamo ugodnu većinu i možemo sve ono što smo zacrtali za boljitak Splita i građana Splita provesti u djelo. No, ja, odnosno HGS, neću zvati HDZ. Ako oni imaju potrebe od nas i ako nas žele zvati, mi ćemo se odazvati i razgovarati s njima. Tenzije su se smirile i moramo sada razmišljati o boljitku Splita”, kazao je Kerum.

Za Keruma je Opara nevažan u cijeloj priči.

“On je samo član HDZ-a i on ništa ne odlučuje. Ja sam predsjednik stranke, istina male stranke, ali, za razliku od Opare, u HGS-u ja odlučujem. S HDZ-om sam spreman razgovarati, ali s Oparom nisam. Nemam ja, nakon svih laži koje je on izrekao u predizbornoj kampanji o meni, što s njime razgovarati. On mene ne zanima, on ima svoj, a ja svoj posao. O Opari osobno nikada neću promijeniti mišljenje te i dalje smatram da je on najgori čovjek kojeg su građani mogli izabrati za splitskog gradonačelnika”, rekao je Kerum dodavši da je na razgovore s HDZ-om spreman “u interesu građana Splita”.

