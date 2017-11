IPAK NIŠTA OD NOVE KUKURIKU KOALICIJE: ‘Dosta smo sa sobom nosili partnere koji bi nas poslije izdali’

IDS-ov europarlamentarac Ivan Jakovčić nedavno je predložio da se uoči prvih sljedećih izbora u Hrvatskoj – a bit će to oni za Europski parlament u proljeće 2019. godine – ponovno okupi Kukurimku koalicija.

Tu su koaliciju, dogovorenu u Kastavu uoči parlamentarnih izbora 2011. godine, činili SDP, HNS, IDS i HSU, a budući da su ‘narodnjaci’ u vladajućoj koaliciji s HDZ-om, nagađa se da bi u obnovljenu Kukuriku koaliciju mogli ući HSS i Glas, stranka nastala izdavajanjem iz HNS-a, piše Novi list.

HDZ trenutno jači od stranaka ljevice zajedno

No, trenutačni anketni rezultati ne idu u prilog takvoj koaliciji jer HDZ samostalno ima bolji rejting od zbroja pojedinačnih rejtinga spomenutih stranka moguće nove Kukuriku koalicije. Uzmu li se u obzir posljednje ankete Crobarometar i CRO Demoskop, rejting HDZ-a je 31,9 posto, dok SDP, HSS, Glas i HSU zajedno imaju 29 posto.



Iako SDP ima neslavnu povijest samostalnih izlazaka na izbore, potpredsjednik te stranke i jedan, kako kažu, najutjecajnijih u njoj, Zlatko Komadina, sklon je upravo samostalnom izbornom nastupu. On kaže kako je vrijeme da SDP prestane sa sobom nositi partnere koji ga poslije izdaju, poput HNS-a te da je vrijeme i da SDP-ovi kadrovi naplate svoje godine rada za stranku.

“Uvijek najveći partner daje najviše, a ostaje mu najmanje”

“Znate da smo mi ovdje bili rodonačelnici koalicija, i lokalnih i Kukuriku koalicije, i doista jest čista politička logika da se okrupni biračko tijelo lijevog centra. No, nisam siguran da će to ovoga puta biti učinjeno. Možda će ovoga puta SDP na parlamentarne izbore sam, to je barem moj osobni stav koji ću na Predsjedništvu iznijeti”, kazao je Komadina za Novi list.

On smatra da SDP mora maksimalizirati svoj rejting i definirati sebe.

“Znate kako je u koalicijama, uvijek najveći partner daje najviše, a ostaje mu najmanje. Naši ljudi su već umorni od dijeljenja, a rezultat je, primjerice, HNS koji je uvijek u našim savezima bio nadzastupljen, a onda nas je izdao. To nas je ponukalo da ovako razmišljamo, uz sav respekt IDS-u, HSS-u i ostalima”, poručio je Komadina.

