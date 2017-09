IPAK ĆE ISTRAŽIVATI GAZDU: HDZ popustio SDP-u, osniva se saborsko povjerenstvo o Agrokoru

HDZ dogovara sa SDP-om osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Agrokoru, javlja N1.

HDZ popušta SDP-ovoj tzv. ucjeni, javlja reporterka N1 televizije Katarina Brečić na Twitteru. N1 navodi kako HDZ i dalje ne želi vezati izbor ustavnih sudaca s istražnim povjerenstvom pa se očito dogovara odvajanje tih dviju situacija.

Potvrđeno za N1, @HDZ001 pristaje na osnivanje istražnog povjerenstva za Agrokor. Glasanje o osnivanju vjerojatno idući tjedan #n1info — Katarina Brecic (@kbrecic) September 28, 2017

Jutros je o osnivanju povjerenstva svoje mišljenje dao i bivši SDP-ov ministar financija Slavko Linić.



“Prije svega, nisam za to da se u ovom trenutku razgovara o osnivanju istražnog povjerenstva. Do kraja godine moramo dobiti podatke o stanju u Agrokoru, prijedlog eventualnih nagodbi i do kraja godine će istražni organi utvrditi postoje li ili ne postoje podloge za pokretanje kaznenog postupka. Tek onda se može govoriti o utvrđivanju političke odgovornosti. Neozbiljno je od oporbe da u ovom trenutku, kad je napokon nešto mira, kad je napokon neko funkcioniranje, kad su se neki vjerovnici uspjeli naplatiti… Da smo se bavili samo politikom, ovoga ne bi bilo. Netko treba shvatiti da su u ovom trenutku gospodarska pitanja važnija od utvrđivanja političke odgovornosti. Dajte prioritet kako riješiti vjerovnike. Zato je za mene neodgovorno pokretanje bilo kakvih rasprava u Saboru, otvoriti Todoriću govornicu. Zašto? Sigurno će biti pozvan i ovo što piše na blogovima govoriti u javnosti. To nam sada nije bitno, sada nam je potreban mir. Ovo što radi oporba je politikanstvo”, izjavio je za N1.

Ranije smo pisali kako HDZ, izgleda, tajming za osnivanje tog povjerenstva cilja nakon petka, odnosno nakon objave revizorskog izvješća o poslovanju Agrokora.

U SDP-u pak kažu da je osnivanje povjerenstva pred dogovorom, no tko bi bili članovi tog povjerenstva, još nije poznato.