‘IONAKO SVI ZNAJU DA PRODAJEMO MAGLU’: Mate Rimac genijalnim statusom uništio sve hejtere u Hrvatskoj

Uspješni hrvatski poduzetnik Mate Rimac objavio je na svom Facebook profilu fotografiju snimljenu iz zraka pred pogonom Rimac Automobila u Svetoj Nedelji, na kojoj poziraju i njegovi brojni zaposlenici, a koja zorno svjedoči o velikom uspjehu ove hrvatske tvrtke.

Rimac s pravom nije zaboravio na hajku koja se u Hrvatskoj digla na njega zbog oglasa za posao u tvrtki Rimac Automobili u kojem se za radno mjesto čistačice tražila osoba koja barata MS Officeom, pa je svoj status započeo “posvetom” svojim sunarodnjacima – Hrvatima.

“Da, uspjeli smo skupiti 100 statista i poduplati ih u fotošopu. Ostalih 50 su potplaćeni domari, čistačice i studenti koji glume da nešto rade. Također su ovdje i nepostojeći auti za nepostojeće kupce – samo šteta što nismo mogli staviti u sliku sve što se unutra radi – ali svi ionako dobro znaju da je to jedno veliko ništa – prodavanje magle”, napisao je Rimac.



Zatim je nastavio status na engleskom jeziku upućenim “svima ostalima”.

“Bio je to naporan put – od sna i jednog naivna tipa u garaži, do 250 + ljudi koji preoblikuju dobar dio auto (i biciklističke!) industrije – pomažući im da postanu električni i povezani – sve to u šest godina. Ovi ovdje ljudi dizajniraju, razvijaju i proizvode svaki dio elektronike i donose dodanu vrijednost brojnim svjetskim autokompanijama.

To je bilo moguće samo zbog svakog člana naše rastuće obitelji. Moja motivacija da nastavimo? Samo prošetati po tvrtki i vidjeti tim koji smo izgradili, projekte na kojima smo radili i proizvode koje stvaramo. I više nego išta, imamo velike snove – Rimac Automobili su još na samom početku svoga putovanja. Imamo puno posla i izazova pred nama kako bismo tvrtku doveli gdje želimo da bude. Ali siguran sam da ćemo uspjeti zbog samo jednog razloga – ljudi na ovoj slici. I nekoliko drugih koji nisu bili tamo – vi znate koji ste ;)”, napisao je Rimac u poruci.