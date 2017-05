‘IONAKO NE POSTOJI ROK’: Reiner ne vidi nikakvu krizu vlasti, niti zna kada bi mogli predložiti ministre

HDZ-ov potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner poručio je u četvrtak kako ne postoji kriza Vlade i parlamenta jer se sve odvija sukladno Ustavu i saborskom Poslovniku, a interpetacije kako je današnje glasovanje o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću (75 glasova ‘za’ i 75 ‘protiv’) potvrdilo kako u Saboru ne postoji parlamentarna većina (najmanje 76 zastupnika) ocijenio je potpuno krivima i netočnima.

“Ne postoji ni kriza Vlade ni kriza parlamenta, sve se odvija sukladno zakonu, Ustavu i Poslovniku parlamenta”, izjavio je Reiner za RTL Danas.

Ustvrdio je kako, suprotno interpretacijama u javnosti da je glasanje o povjerenju Mariću pokazalo da nema parlamentarne većine koja bi podržala premijera Andreja Plenkovića, takva većina postoji.

“To se nije pokazalo i to je potpuno kriva i netočna interpretacija, koju je razobličio i predsjednik Ustavnog suda jer je jasno definirano kada se određuje parlamentarna većina. Dakle, parlamentarna većina je određena Zakonom o Vladi, Ustavom i Poslovnikom Sabora i ona se zapravo određuje u nekoliko situacija. Jedna je ta ako se pokrene pitanje povjerenja Vladi ili povjerenja premijeru, a druga je ako je pitanje glasovanja o proračunu. To su isključive situacije”, naglasio je Reiner.



‘U poslovniku jasno piše..’

Upitan može li HDZ-u planove za “preuzimanje” Sabora poremetiti sutrašnja sjednica saborskog Odbora za Ustav i Poslovnik, koji mora dati svoje mišljenje o tvrdnjama SDP-ovca Peđe Grbina da on (Reiner) nije smio sjesti na predsjedavajuće mjesto u sabornici nakon ostavke Bože Petrova, a u kojemu SDP i Most imaju sedam članova, odnosno glasova, a HDZ ima šest, odgovorio je kako ne vjeruje da će kolege iz SDP-a i HNS-a interpretirati Poslovnik “drugačije nego što u njemu izrijekom piše”.

Na pitanje znači li to da računa na HNS, ako već ne na glasove SDP-a, Reiner je rekao kako SDP- smatra ozbiljnom strankom te ne vjeruje da će “svjesno krivo ići interpretirati Poslovnik”.

“U Poslovniku jasno piše da, ako je predsjednik Sabora dao ostavku, kao što je, ako ne može obavljati dužnost i tako dalje, jedan od trojice potpredsjednika izabranih iz redova parlamentarne većine obavlja njegovu funkciju dok se ne izabere novi predsjednik”, kazao je.

Do kad se čeka četiri ministra?

Ne postoji rok u kojem se mora predložiti novi ministar

Upitan znači li sve ovo da će Vlada sve do drugog kruga lokalnih izbora, pa možda i nakon, do 4. lipnja, funkcionirati bez čak četiri ministra, s obzirom da je premijer razriješio trojicu Mostovih ministara, a jedan je dao ostavku, Reiner je odgovorio: “To me puno pitate”.

“Ja ne znam hoće li ili neće, ali ionako ne postoji neki određeni rok u kojem bi se nakon razrješenja pojedinog ministra trebao predložiti sljedeći ministar. Dakle, taj rok ne postoji ni u jednom zakonu. Prema tome, svjedoci smo bili u prošlosti da su se neki ministri imenovali znatno kasnije nakon što su prethodni bili razriješeni, jer naprosto ne postoji neka obveza i neki rok”, zaključio je Reiner.